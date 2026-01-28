TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları açıklanana takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir’de yapılacak 6 bin 55 konut için kura heyecanı sürüyor. Eskişehir merkez ile birlikte Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde TOKİ’ye başvuru yapan vatandaşlar, kura tarihleri ve sonuçların açıklanacağı takvime dair yapılacak duyuruları yakından takip ediyor.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir’de yapılacak 6 bin 55 konut için kura heyecanı devam ediyor. Eskişehir merkez ile ilçelerde başvuru yapan vatandaşlar, kura çekimiyle ilgili gelişmeleri yakından izlerken, gözler TOKİ tarafından açıklanacak kura takvimi ve detaylarına çevrildi.
TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Eskişehir için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir’de 6 bin 55 konut inşa edilecek. Eskişehir için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Eskişehir TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Eskişehir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Eskişehir kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
TOKİ Eskişehir kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
TOKİ Eskişehir kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir’de TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Eskişehir’de fiyatlar şu şekilde:
Eskişehir’de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Eskişehir’de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Eskişehir’de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
Eskişehir’de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?