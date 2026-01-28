Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MESKİ su kesintisi! 28 Ocak Mersin’d su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

MESKİ su kesintisi! 28 Ocak Mersin’d su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

09:0728/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), başkent genelinde planlı su kesintisine ilişkin açıklama yaptı. İçme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle Mersin’de bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisinin yaşanacağı duyuruldu. Vatandaşlar ise “Mersin’de hangi ilçelerde su kesilecek?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Mersin su kesintisiyle ilgili tüm resmi detaylar.

Mersin su kesintisi olan yerler yayınlandı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) 28 Ocak günü Mersin’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte MESKİ 28 Ocak Mersin su kesintisi saatleri.

#MESKİ
#Mersin
#MESKİ su kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açıklacak?