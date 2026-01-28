EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME AÇIKLAMASI 28 OCAK 2026: Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak 2026? SSK, Bağ-Kur emekli fark ödeme tarihleri...

En düşük emekli maaşına yapılan artış sonrası fark ödemeleri gündemin ilk sırasına yerleşti. Ocak ayında eski tutardan ödeme alan emekliler, 3.119 TL’lik zam farkının hesaplara yatırılacağı tarihi bekliyor.
Ocak ayı maaş ödemelerinin ardından emekliler için yeni bir ödeme süreci başladı. En düşük emekli aylığına yapılan artışla oluşan 3.119 TL’lik farkın ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI!
SSK kapsamında maaş alan emekliler için zamlı maaş ödemeleri 17 Ocak itibariyle başladı. 26 Ocak tarihine kadar ödemeler devam edecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU MU?
En düşük emekli maaşının 20 bin TL çıkmasını öngören teklif TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ancak düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Meclis Genel Kurulu'nda düzenleme kabul edildikten sonra karar Resmi Gazete'de yayımlanacak. 13 maddelik teklifin Genel Kurul görüşmeleri salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak.
3.119 TL'LİK ZAM FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
SSK emeklileri maaş ödemelerini 17 Ocak itibariyle almaya başladı. En düşük emekli aylığı alanlara ödemeler zamsız olarak 16.881 TL olarak yatırıldı. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 3.119 TL'lik zam farkı için ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
SSK 4A ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.