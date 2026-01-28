UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabının 8. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla sürüyor. “Devler Ligi”nde ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. basamak arasında yer alan ekipler ise play-off turunda mücadele ederek adını eleme aşamasına yazdırmaya çalışacak. Temsilcimiz Galatasaray, 8. hafta maçında Manchester City deplasmanına konuk olurken; PSV-Bayern Münih ve Benfica-Real Madrid karşılaşmaları da gecenin en dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor. Peki bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 28 Ocak UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Yayın maçları.