08:5328/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Trabzon'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Trabzon fay hattı ve deprem riski taşıyan yerler merak konusu oldu. Peki Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon'da fay hattı nereden geçiyor? İşte detaylar.

Trabzon Valiliğince, Karadeniz açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk tespitlere göre ilgili birimlere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı bildirildi. Deprem sonrası vatandaşlar, Trabzon fay hattı haritasını merak etmeye başladı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz fayının, Bartın'da 1968 yılında 6.6 büyüklüğünde deprem ürettiğini belirterek, “Yeni haritada Trabzon'un deprem tehlikesi 2 kat artmış, Rize'nin de 3 kat artmıştır. 1996'da yayınlanan haritada Trabzon ve Rize'nin deprem tehlikesi, göz ardı ediliyor. İstanbul'da beklerken, Trabzon'da her an bir deprem oluşabilir.” dedi.

Trabzon en az riskli olan yerler arasında yer alıyor. 4. ve 5. derece deprem bölgesidir. Genel anlamda Doğu Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Ege Bölgesine dikkat çekilirken Karadeniz fayının atlandığını söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yener Eyüboğlu, “Karadeniz fayı geçtiği her yerde 6.6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahiptir. Ulusal kanallarda yapılan değerlendirmelerde iki büyük doğrultu atımlı fayın geçtiği alanlara ve Ege Bölgesine dikkat çekiliyor Karadeniz bölgesi atlanıyor. Diğer sistemler kadar potansiyeli ve deprem üretim sıklığı çok dikkat çekici olmasa da bence Karadeniz fayı da önemli.” dedi.

Karadeniz Fay Hattının Karadeniz’in güney sahilini takip ettiğini bildiren Prof. Dr. Eyüboğlu şunları söyledi: “Kuzey Anadolu fay hattında oluşan depremler bizim bölgemizi etkileyebilir ama doğrudan deprem odak noktası olmayacağı için depremin gerçekleştiği bölge kadar etkisi olmayacaktır. Ancak bir de unutulan Karadeniz Fayı var. Çok fazla dile getirilmeyen bir fay. Bu fay sistemi bizim tüm Karadeniz’in tüm güney sahilini takip ediyor. Yani,
Artvin, Hopa, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop ve Bartın
açıklarına uzanan bir fay ve Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faylarından farklı bir sistemle çalışıyor, ters fay dediğimiz bir sistem, güneye eğimli bir fay. Peki, bu fay aktif mi? Bu tartışılıyor ama her ne kedar Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faları kadar çok aktif ve üretken olmasa da deprem üretme potansiyeline sahip.”

