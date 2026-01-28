Yeni Şafak
Sinop TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE: 947 sosyal konut TOKİ Sinop kura çekilişi sonuçları isim listesi

11:2328/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ’nin Sinop’ta kura çekimi bugün yapılıyor. 947 sosyal konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirleniyor. İşte sosyal konut TOKİ Sinop kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde Sinop etabı için kura zamanı geldi. Kentte inşa edilecek 947 konutun hak sahipleri, ocak ayındaki kura çekimiyle netleşecek.

SİNOP TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ Sinop kura çekimi bugün saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler, Sinop Kültür Merkezi’nde yapıldı. Çekiliş YouTube ekranı üzerinden canlı yayınlanacak.

Sinop TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE


