Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Son dönemde yaşanan jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan güvenli liman arayışı, yatırımcıların altına yönelmesini pekiştirdi. Hem ons altın hem de gram altındaki sert yükseliş ve birbiri ardına gelen rekorlar yaşanıyor. İşte 28 Ocak güncel alınt alış- satış fiyatları.

1 /5 Altın fiyatları bugün açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesi zayıflayan dolar ve devam eden jeopolitik gerginlikler ile rekor üstüne rekor kırıyor. Gümüş ise tarihi zirvesine yakın seyrediyor.

2 /5 ABD Merkez Bankası Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Spot altın sabah saatlerinde 5284 dolar ile tarihi zirvesini görürken şu sıralarda ons altın 5279 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise gün içerisinde 7376 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Şu sıralarda gram altın 7370 TL'den alıcı buluyor.



3 /5 Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

28 Ocak 2026 Çarşamba günü Kapalı Çarşı üncel altın fiyatları şöyle...

4 /5 GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 7.537 TL SATIŞ: 7.643 TL

