AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listeleri sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediyor. Bu liste sayesinde, en son depremin nerede ve hangi şiddette olduğu öğrenilebiliyor. 28 Ocak 2026 itibarıyla, deprem olup olmadığı, özellikle İstanbul gibi yoğun nüfuslu bölgelerde merak ediliyor. Bugün Trabzon, Balıkesir, Erzincan'de deprem meydana geldi. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi 28 Ocak verilerine göre yaşanan son depremlerin listesi.
Bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi?
ERZİNCAN
AFAD'ın verilerine göre, Erzincan'da saat 14.40'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 14.64 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssü Refahiye. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Refahiye ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14.64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 8.1 kilometre.
TRABZON
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesi açıklarında saat 23.15'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlçeye 28.66 kilometre uzaklıkta yaşanan sarsıntının 14,61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sığ derinlik nedeniyle daha yüksek şiddet oluşturan deprem, çevre illerden de hissedildi.
Bölge, sismik açıdan aktif bir konumda bulunuyor.
28 Ocak 2026 Son Depremler Listesi (3.0 ve Üzeri)
AFAD verilerine göre bugün meydana gelen 3.0 ve üzeri depremler şöyle:
2026-01-28 11:07:13 37.87472 42.02667 7.01 ML 1.5 Merkez (Siirt)
2026-01-28 10:47:09 39.1675 28.25889 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 10:34:35 39.15167 28.33694 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 10:28:42 38.12722 37.80611 12.09 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2026-01-28 10:11:09 39.23889 28.995 10.44 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-01-28 09:36:54 39.16861 28.26111 8.08 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 09:32:07 38.12083 38.56861 7.0 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2026-01-28 09:27:54 39.24083 28.98528 14.7 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2026-01-28 09:19:00 39.18944 28.30444 12.24 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 08:54:22 39.10972 28.14028 12.33 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 08:33:08 39.49111 28.01528 14.33 ML 2.3 Bigadiç (Balıkesir)
2026-01-28 08:20:31 37.13944 36.91583 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2026-01-28 08:10:52 40.03778 40.07222 7.15 ML 1.7 Otlukbeli (Erzincan)
2026-01-28 07:50:25 39.15917 28.01056 6.72 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2026-01-28 07:40:20 39.13417 28.31833 10.24 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 07:23:50 39.27139 28.75583 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-01-28 07:05:47 39.12833 28.34806 7.75 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 07:03:22 39.15944 28.30806 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 06:54:17 39.14333 28.32139 11.17 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 06:46:11 39.25583 28.15139 8.67 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 06:33:16 40.97194 39.68028 19.66 ML 1.3 Ortahisar (Trabzon)
2026-01-28 06:22:31 39.16556 28.30083 7.37 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 06:21:37 37.15028 36.60583 7.55 ML 1.2 Bahçe (Osmaniye)
2026-01-28 06:14:14 39.13889 28.33417 7.42 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 06:11:04 39.17694 28.30694 5.9 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 05:51:00 39.17056 28.28778 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 05:45:08 39.18389 28.27222 10.57 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 05:31:23 39.16222 28.30528 6.04 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-28 05:21:13 38.12222 38.42722 14.48 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2026.01.28 11:38:27 35.0222 33.0913 33.0 -.- 2.3 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY İlksel
2026.01.28 10:34:35 39.1323 28.3200 16.1 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 10:28:43 38.1320 37.8145 8.8 -.- 1.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.01.28 10:11:08 39.2562 28.9785 12.2 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.01.28 09:27:54 39.2452 28.9963 12.3 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.01.28 09:19:01 39.1482 28.3257 9.9 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 08:54:23 39.1958 28.1932 9.1 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 08:36:01 39.1663 28.2385 13.8 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 08:33:08 39.4880 28.0192 8.5 -.- 2.5 -.- COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 08:20:30 37.1218 36.9257 5.4 -.- 1.5 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2026.01.28 08:10:51 40.0153 40.0510 17.8 -.- 2.0 -.- AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2026.01.28 07:40:20 39.1417 28.2897 16.1 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 07:23:49 39.2072 28.7300 20.1 -.- 1.3 -.- AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.01.28 07:05:47 39.1552 28.2717 12.0 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 06:54:17 39.1363 28.3137 14.3 -.- 3.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 06:51:22 35.7803 27.5343 18.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2026.01.28 06:46:11 39.2725 28.1220 7.6 -.- 1.3 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 06:23:17 36.6730 25.4562 9.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.01.28 06:22:32 39.1215 28.3108 13.2 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 06:14:14 39.1370 28.3445 14.4 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 05:21:12 38.1305 38.4375 2.7 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.01.28 05:20:44 39.1435 28.2453 9.5 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 05:19:31 39.1733 28.2673 15.1 -.- 3.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 05:17:40 39.1770 28.2608 16.4 -.- 3.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 04:38:26 37.9115 37.9343 5.0 -.- 1.4 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.01.28 04:29:30 39.1977 28.1835 17.1 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 04:25:33 39.8792 41.7747 19.8 -.- 1.4 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.01.28 04:18:40 39.8517 41.8175 9.2 -.- 2.4 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2026.01.28 04:13:58 39.9872 41.4183 9.3 -.- 1.6 -.- BUYUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.01.28 04:07:48 38.0813 38.3883 6.3 -.- 1.5 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.01.28 03:45:48 40.8202 27.7755 7.9 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.01.28 03:28:39 40.7943 27.7612 9.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.01.28 03:28:25 40.7722 27.7555 9.1 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.01.28 02:55:36 34.8762 33.9313 44.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.01.28 02:40:01 39.1198 28.2978 9.3 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 02:21:18 39.7968 29.3825 14.7 -.- 1.6 -.- KARAMANLAR-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2026.01.28 02:19:59 39.0782 28.3448 18.7 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.01.28 01:26:05 39.1193 28.3300 9.4 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 01:09:52 37.7183 36.5415 7.0 -.- 2.2 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.28 00:39:29 39.1537 28.2992 9.1 -.- 2.8 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.28 00:17:08 39.9695 23.9377 23.1 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.01.27 23:32:33 39.1222 28.2622 17.1 -.- 0.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 23:23:26 39.9057 28.9092 8.5 -.- 2.4 -.- KUSUMLAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2026.01.27 23:15:50 41.1740 39.8688 9.6 -.- 3.7 3.6 TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2026.01.27 23:13:08 37.6722 35.4018 5.6 -.- 1.9 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2026.01.27 23:08:43 39.1615 28.3108 8.7 -.- 1.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 23:00:03 38.9780 42.0207 8.9 -.- 1.7 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2026.01.27 22:49:41 38.3430 38.7990 2.5 -.- 3.2 3.2 CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2026.01.27 22:46:25 38.0663 38.4242 20.8 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.01.27 22:40:30 38.1192 38.5418 13.1 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.01.27 22:40:07 37.5907 37.3190 7.6 -.- 2.3 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.27 22:22:46 39.6515 27.6115 13.0 -.- 1.6 -.- KOCAAVSAR-(BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 22:07:38 39.0962 25.7720 6.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.01.27 21:58:21 39.2308 28.1363 10.1 -.- 1.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 21:53:07 38.0988 38.4638 5.0 -.- 3.6 3.7 KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.01.27 21:48:38 38.2618 25.9798 4.0 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.27 21:07:16 39.1810 28.2907 9.4 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 20:43:47 39.1148 27.9453 14.8 -.- 1.1 -.- ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.01.27 20:22:46 38.3470 37.5310 1.3 -.- 1.6 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.27 20:02:04 39.1672 28.2498 9.4 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 19:56:58 39.1718 28.2478 8.3 -.- 2.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 19:44:49 39.1672 28.1277 13.1 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 19:23:40 39.1907 28.2595 7.8 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 19:09:16 39.2655 28.0768 8.1 -.- 1.2 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 19:04:52 39.2887 28.0828 12.2 -.- 1.4 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 19:02:59 39.2972 28.0972 9.1 -.- 2.2 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 18:57:34 39.1433 28.2962 9.2 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 18:50:29 39.0920 28.3062 17.4 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 18:31:08 39.1857 28.2903 4.9 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 17:45:04 40.5580 27.3968 17.0 -.- 1.0 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 17:31:52 38.2327 37.7435 8.2 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.01.27 17:18:05 39.1708 28.2280 5.1 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 17:05:02 39.1317 28.3123 8.5 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 17:00:05 39.1320 28.3177 8.9 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 16:43:10 39.2203 28.1575 11.4 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 16:35:14 39.2142 28.0495 10.4 -.- 2.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 16:13:45 38.2583 37.2458 6.2 -.- 2.1 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.27 16:08:05 38.8212 26.4205 4.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.01.27 16:00:13 39.1665 28.3175 9.4 -.- 1.9 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 15:48:06 39.1878 28.2482 9.4 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 15:45:40 39.1765 28.3123 11.5 -.- 2.5 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 15:18:21 37.0680 36.0852 23.5 -.- 2.0 -.- MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2026.01.27 15:08:37 39.2492 29.0268 10.3 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.01.27 15:04:31 39.3628 26.2260 8.6 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.27 14:59:53 39.2012 28.1180 7.8 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 14:40:17 39.8615 38.8992 8.1 -.- 3.6 -.- ALACATLI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2026.01.27 14:38:09 39.1780 28.2920 11.9 -.- 2.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.27 14:37:12 38.3328 37.5123 7.9 -.- 2.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.27 14:33:41 38.3430 37.4887 19.1 -.- 1.3 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.27 14:26:58 38.3870 38.8998 11.8 -.- 2.0 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.01.27 14:25:17 39.2720 27.6995 0.0 -.- 1.6 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel