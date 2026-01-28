Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve AYEDAŞ İstanbul'da 28 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. 28 Ocak Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 28 Ocak tarihli planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Peki İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, BEDAŞ'ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK LİSTESİ
28.01.2026
08:00 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2. sk / GÖKALP mah 58. BULVAR sk / SÜMER mah 24., 24/3., 24/4., 74., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk / VELİEFENDİ mah 269., 270., 74., 74. ARA, 74/1., 74/1. ARA, 74/2., 74/2. ARA, 74/5., 74/A, 74/B, 74/B ÇIKMAZ, 74/D, 75., 75. BAĞ, 75/A sk / YEŞİLTEPE mah 24., 24. ARALIK, 56., 57. ARALIK, 57/10., 57/11., 57/14., 57/15., 57/16., 57/17., 57/18., 57/19., 57/9., 74., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 28/01/2026 08:00:00 - 28/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
08:00 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 55., 55/2., 56., 65/2., 65/A, 65/D, BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 27/9., 56., 65/3., 65/4., 65/4A ÇIKMAZ, 67. sk / YEŞİLTEPE mah 264., 268., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/3., 56/4., 56/5., 56/A, 56/B, 57., 57/13., 57/20., 57/21., 57/6., 57/7., 74/3., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 28/01/2026 08:00:00 - 28/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
28.01.2026
08:30 - 12:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah MERCEDES sk bölgelerinde 28/01/2026 08:30:00 - 28/01/2026 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
08:30 - 12:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah MERCEDES sk bölgelerinde 28/01/2026 08:30:00 - 28/01/2026 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
08:00 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 29/1., 29/2., 62/1., 62/2., 62/3., 62/4., 63., 64/3., 64/4., 64/5., 64/8., 65., 65/10., 65/11., 65/8., 67., 67/2., 67/3., 67/4., BEKİR SUBAŞI, MERV, İSA YUSUF ALPTEKİN, ŞEHİT CEM AKGÜN sk / SÜMER mah 27., 27/11., 27/3., 27/4., 29/2., 29/8., 67. sk bölgelerinde 28/01/2026 08:00:00 - 28/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
08:00 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 42/4., 58/3., 58/5. sk / NURİPAŞA mah 228., 233., 58. BULVAR, 59., 60., 60/2., 60/3., 61., 61/2., 63., 64/2., SEBAHATTİN ZEREN, İSA YUSUF ALPTEKİN sk / YENİDOĞAN mah 238., 242., 42/4., 42/5., 46/3., 50., 50/2., 50/6., 58. BULVAR, 58/1., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 28/01/2026 08:00:00 - 28/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
08:00 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah TEPE sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / GÖKALP mah 32/2., 33., 34., 34/1., 34/3., 35., 36., 37., 38., 38/1., 38/2., 40., 73., 73/1., 73/2., 73/4., 73/5., 73/6., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / TELSİZ mah 69/2., BELEDİYE, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 28/01/2026 08:00:00 - 28/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
08:00 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2. sk / GÖKALP mah 58. BULVAR sk / SÜMER mah 24., 24/3., 24/4., 74., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk / VELİEFENDİ mah 269., 270., 74., 74. ARA, 74/1., 74/1. ARA, 74/2., 74/2. ARA, 74/5., 74/A, 74/B, 74/B ÇIKMAZ, 74/D, 75., 75. BAĞ, 75/A sk / YEŞİLTEPE mah 24., 24. ARALIK, 56., 57. ARALIK, 57/10., 57/11., 57/14., 57/15., 57/16., 57/17., 57/18., 57/19., 57/9., 74., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 28/01/2026 08:00:00 - 28/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
08:00 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 55., 55/2., 56., 65/2., 65/A, 65/D, BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 27/9., 56., 65/3., 65/4., 65/4A ÇIKMAZ, 67. sk / YEŞİLTEPE mah 264., 268., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/3., 56/4., 56/5., 56/A, 56/B, 57., 57/13., 57/20., 57/21., 57/6., 57/7., 74/3., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 28/01/2026 08:00:00 - 28/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
08:00 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 29/1., 29/2., 62/1., 62/2., 62/3., 62/4., 63., 64/3., 64/4., 64/5., 64/8., 65., 65/10., 65/11., 65/8., 67., 67/2., 67/3., 67/4., BEKİR SUBAŞI, MERV, İSA YUSUF ALPTEKİN, ŞEHİT CEM AKGÜN sk / SÜMER mah 27., 27/11., 27/3., 27/4., 29/2., 29/8., 67. sk bölgelerinde 28/01/2026 08:00:00 - 28/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
08:00 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 42/4., 58/3., 58/5. sk / NURİPAŞA mah 228., 233., 58. BULVAR, 59., 60., 60/2., 60/3., 61., 61/2., 63., 64/2., SEBAHATTİN ZEREN, İSA YUSUF ALPTEKİN sk / YENİDOĞAN mah 238., 242., 42/4., 42/5., 46/3., 50., 50/2., 50/6., 58. BULVAR, 58/1., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 28/01/2026 08:00:00 - 28/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
08:00 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah TEPE sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / GÖKALP mah 32/2., 33., 34., 34/1., 34/3., 35., 36., 37., 38., 38/1., 38/2., 40., 73., 73/1., 73/2., 73/4., 73/5., 73/6., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / TELSİZ mah 69/2., BELEDİYE, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 28/01/2026 08:00:00 - 28/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah AKÇAKÖY, ALTINHOROZ, ARABACIOĞLU, AYIŞIĞI, BUYRUK, CAMBAZTEPE, CİHANGİR, DEVECİOĞLU, EFSUN, ERTEPE, EZBER, EŞİT, FEDA, FINDIKLI, GÜMÜŞDENİZ, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HAK, HANEDAN, KAYALAR, KEMER, KILIÇ, KIVANÇ, KIZILAY ÇIKMAZI, KIZILCIK, LADES, MADENLİ, MELEN, MUCİZE, MUNTAZAM, MÜRSEL, NAMDAR, PİRAMİT, REHBER, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, UYUM, VAZİFE, YAMAN, YENİGÜN, YILDIRAY, YILMAZ ÇIKMAZI, YONCALI, YÜKSEL, ZEKAT, ZÜHRE, ÖMÜR, ÖVÜNÇ, ŞADİ, ŞENAY, ŞİMAL sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI, ILICA ÇIKMAZI, IRMAK, KESTANELİK sk / İZZETTİN mah BEYDAĞ ÇIKMAZI, BÜLENT KARPAT, HÜLYA CÖMERT, KESTANELİK, MECİT, MELTEM, NAFİ TALU, NİYAZİ TOPTOPRAK, SADULLAH BOZ, TAKDİR ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAŞLI PARA, UMUT, YOL ALTI, İSTASYON sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BENZİNLİK ARKASI, ELBASAN, EMRAH ÇIKMAZI, ESENDAL ÇIKMAZI, GÜLŞEN sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah YELTEPE ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1010., 2.ŞİRİN, BAHADIR, BAĞLAR, EĞRİ, SEKMAN, TOKGÖZ, TÜRE, USLU, ZÜMRÜT, ÖZDEMİR, ÖZGÜR, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah YORULMAZ sk / SANCAKTEPE mah AYDOS, ESENDORUK, HALİL ALBAYRAK, KEMAL KAYACAN, KULA, KÜÇÜKMENDERES, MERYEM, METİN, MOĞOL, RAHMİ ALBAYRAK, SEYHAN, TUANA, YEŞİLEVLER, YEŞİLOVA, YEŞİLÇAM, İLİM, İRADE, İÇEL sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AKAN, DAVUTPAŞA 1., DUMLUPINAR, HUN, MEKTEP, ÜÇ ÇEŞMELER sk / MERKEZ mah BADEM, DAVUTPAŞA 1., GENÇ OSMAN, REFAH, TINAZTEPE sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -GENÇOSMAN mah sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
08:30 - 12:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah MERCEDES sk bölgelerinde 28/01/2026 08:30:00 - 28/01/2026 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
08:30 - 12:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah MERCEDES sk bölgelerinde 28/01/2026 08:30:00 - 28/01/2026 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2524., 2525., 2526., 2530., 2532., 2533., 2537., HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 18:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2367., 2369., 2377., 2378., 2379., 2383., 2384., 2385., 2386., 2386/2., 2387., C-1, HOCA AHMET YESEVİ sk / UĞUR MUMCU mah 2256., 2257. sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ALBAY NAİL GÖNENLİ, BAHTİYAR, DİLHAYAT, NİSBETİYE, SARIOBA, TANBURİ ALİ EFENDİ, YILDIZÇİÇEĞİ, ŞEHİT AHMET ACARKAN sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İLKYAZ sk / MİMAROBA mah BENGÜ, DİLAY, FİGEN, MUSTAFA KEMAL, NARTANESİ, ONUR, SEVAL, UĞUR MUMCU, YARAR, ÖZKÖMÜR, ŞULE sk / SİNANOBA mah DİDEM, KERİM, MUSTAFA KEMAL, ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah CEBE ALİ BEY sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİDAN, KANARYA, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, URAN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2261., 2299., 2302. sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah YOSUN, ÇUKUR sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk / MEHMET AKİF ERSOY mah GÖKHAN, KARAAĞAÇLAR, PİRİ REİS, ÇELEBİ sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -GENÇOSMAN mah sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 16:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÖNÜL, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk / ŞİRİNTEPE mah DEVRAN sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 16:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah AKAN YILDIZ, AKŞAM, AZİM, AŞİYAN sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-688, G-689, G-693, G-694, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-703, G-720, G-721, G-722, G-723, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-733, G-734, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-754, G-755, G-756, G-757, G-770, G-800, G-811, G-814, G-815, G-817, G-819, G-820, G-821, G-823, G-836, G-838, G-839, G-846, G-847, G-849, G-850, G-854, G-855, G-858, G-864, G-865, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-877, G-879, G-880, G-882, G-886, G-893, G-894, G-897, G-900, G-901, G-906, G-907, G-908, G-911, G-912, G-913, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28.01.2026
09:00 - 17:00