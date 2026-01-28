28.01.2026

09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah AKÇAKÖY, ALTINHOROZ, ARABACIOĞLU, AYIŞIĞI, BUYRUK, CAMBAZTEPE, CİHANGİR, DEVECİOĞLU, EFSUN, ERTEPE, EZBER, EŞİT, FEDA, FINDIKLI, GÜMÜŞDENİZ, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HAK, HANEDAN, KAYALAR, KEMER, KILIÇ, KIVANÇ, KIZILAY ÇIKMAZI, KIZILCIK, LADES, MADENLİ, MELEN, MUCİZE, MUNTAZAM, MÜRSEL, NAMDAR, PİRAMİT, REHBER, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, UYUM, VAZİFE, YAMAN, YENİGÜN, YILDIRAY, YILMAZ ÇIKMAZI, YONCALI, YÜKSEL, ZEKAT, ZÜHRE, ÖMÜR, ÖVÜNÇ, ŞADİ, ŞENAY, ŞİMAL sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28.01.2026

09:00 - 15:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI, ILICA ÇIKMAZI, IRMAK, KESTANELİK sk / İZZETTİN mah BEYDAĞ ÇIKMAZI, BÜLENT KARPAT, HÜLYA CÖMERT, KESTANELİK, MECİT, MELTEM, NAFİ TALU, NİYAZİ TOPTOPRAK, SADULLAH BOZ, TAKDİR ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAŞLI PARA, UMUT, YOL ALTI, İSTASYON sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28.01.2026

09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BENZİNLİK ARKASI, ELBASAN, EMRAH ÇIKMAZI, ESENDAL ÇIKMAZI, GÜLŞEN sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28.01.2026

09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah YELTEPE ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28.01.2026

09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1010., 2.ŞİRİN, BAHADIR, BAĞLAR, EĞRİ, SEKMAN, TOKGÖZ, TÜRE, USLU, ZÜMRÜT, ÖZDEMİR, ÖZGÜR, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28.01.2026

09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah YORULMAZ sk / SANCAKTEPE mah AYDOS, ESENDORUK, HALİL ALBAYRAK, KEMAL KAYACAN, KULA, KÜÇÜKMENDERES, MERYEM, METİN, MOĞOL, RAHMİ ALBAYRAK, SEYHAN, TUANA, YEŞİLEVLER, YEŞİLOVA, YEŞİLÇAM, İLİM, İRADE, İÇEL sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28.01.2026

09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AKAN, DAVUTPAŞA 1., DUMLUPINAR, HUN, MEKTEP, ÜÇ ÇEŞMELER sk / MERKEZ mah BADEM, DAVUTPAŞA 1., GENÇ OSMAN, REFAH, TINAZTEPE sk bölgelerinde 28/01/2026 09:00:00 - 28/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.























