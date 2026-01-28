Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı mı 2026? 4A, 4B 3. 119 TL emekli maaşı zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan en düşük aylığın 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkması ile aradaki 3 bin 119 bin liralık fark SGK tarafından değil Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek. Yani, aylığın 20 bin liraya çıkması ile yüzde 18.48’lik artış kök maaşlara yansımayacak.