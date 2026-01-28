HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 25 yaş üstü araçlarda indirimli ve ÖTV'siz sıfır araç teşviki Meclis'ten geçti mi?

ÖTV indirimi ve yerli otomobil şartı

Hazırlıkları süren paket kapsamında, en az üç çocuk sahibi olup üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ailelerin, Türkiye’de üretilen otomobilleri ÖTV ödemeden satın alabilmesi öngörülüyor. Uygulamanın yalnızca yerli üretim ve belirli yerlilik oranını sağlayan modellerle sınırlı olması planlanıyor. Böylece hem yerli otomotiv sanayisinin desteklenmesi hem de araç sahipliğinin tabana yayılması hedefleniyor.