Hem gram altında hem de ons altında yeni günde yeni rekor seviyeler görüldü. Gram altın serbest piyasada bugün 7.342,45 TL'den alınıp 7.343,34 TL'den satılıyor. Gümüş gram fiyatıysa 160,32 lira. Peki, Fed’in bu akşamki kritik kararı fiyatlamaları nasıl etkiler; altın ve gümüşte nasıl bir değişim bekleniyor? Altın ve gümüşün yükselişi devam edecek mi? İşte uzman isimlerden piyasalara ilişkin son tahminler
Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 5,267 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %1.67. 28 Ocak 2026 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 1.64 artış gösterdi.
Güncel altın fiyatları (28 Ocak 2026 Çarşamba)
Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 7.342,45 TL, satış 7.343,34 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 11.747,92 TL’den alınırken, 12.006,36 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 47.878,58 TL’den işlem görüyor.
Piyasalarda Fed beklentisi
Fed’in, para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) iki günlük toplantısı bugün sona eriyor ve Fed faiz kararını TSİ 22:00'de açıklayacak. Piyasalarda, Fed’in faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği beklentisi öne çıkarken; iletişimi yön belirleyici olacak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının ise, 22:30'da başlaması bekleniyor. Powell'ın konuşmasında, olası faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin ipuçları aranacak.
Piyasalar güvercin bir Fed ile karşılaşırsa değerli metallerde yükseliş, şahin bir Fed ile karşılaşırsa negatif bir seyir yaşanması beklenirken; piyasalardaki fiyatlamaların anlık dalgalanmalar şeklinde oluşacağı öngörülüyor.
Altın ve gümüşte hangi seviyeler bekleniyor?
ekonomim.com'un haberine göre, ons altın 2–3 ay içinde 5.300 dolar, yıl sonunda ise 6.000 dolar seviyesine çıkabilir. Altında sert düşüş beklemiyorum; geri çekilmelerde 4.950 dolar seviyesine kadar değer kaybedebilir.
Gram altın, nisan ayında 8.000 TL seviyelerini görebilir; yaz aylarında ise daha yatay bir seyir olabilir. Eylül–ekim döneminde, gram altının 9.000 TL seviyelerine ulaşması, daha iyimser senaryolarda 9.500–10.000 TL bandının gündeme gelmesi mümkün. Olası bir düzeltmede, gram altın 6.850–6.900 TL seviyelerine kadar düşebilir.
Ons gümüşte yakın vadede 113–115 dolar bandı öne çıkarken, düzeltme senaryosunda 88 dolara kadar geri çekilme yaşanabilir. Gram gümüş ise, yıl içinde 150 TL seviyelerine çıkabilir; olası gerilemelerde 120 TL kritik. Gümüşte ilk yarı güçlü, ikinci yarıda ise geri çekilmeler yaşanabilir.
Altın neden yükseliyor?
Finans analisti İslam Memiş, altın ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin nedenleri ile ilgili değerlendirmesinde "Piyasa şu anda değerli metaller grubu, sadece altın özelinde değil, altın, gümüş, platin, paladyum ve bakır, bunlar teknik olarak okunamayan bir süreç. Mantık olarak ve teknik olarak okunamaz bu süreç. Emtia savaşları başladı dünyada. Amerika bu savaşı altın tarafından başlattı, Çin de gümüş tarafından bu savaşa devam ediyor. Diğer endüstriyel metaller de arkasından geliyor. Dolayısıyla teknik ve mantık olarak bir seviye söylemek imkansız, belirsiz bir süreç de var. Ama şunu söyleyebiliriz ki; artık bu filmin arkası yani bu senaryonun arkası artık mantık olarak yorumlamak lazım. İnsanlar artık fiyata değil, miktara odaklanmak lazım. Yani artık 'altın sahibi olacağız mı?' diye düşünmesi lazım. Büyük resetleme dediğimiz 2030 yılında projeler var, kitaplarımda yazmıştım, köşe yazılarımda da sık sık ifade ediyorum; bu 2030 yılında yani büyük resetlemeyi öne çektiler. Bu tufanın arkasında dijital paraya geçiş dönemi var. Aslında planlanan o. Dijital paralara geçiş yapacaklar. Kağıt paraları kullanan son nesil biziz. Altını veya değerli metalleri böyle okumak lazım. Dünyada tam emtia savaşlarıyla birlikte metal milliyetçiliği başladı dünya genelinde, o yüzden teknik olarak okunamayan bir yükseliş trendindeyiz şu anda" ifadelerini kullandı.
Altındaki yükseliş devam edecek mi?
Altındaki yükseliş devam edecek mi sorusuna Memiş "Tabii ki. Altın her zaman fiyatına bakılmaz, miktarına bakılır. Altın her geçen yıl kendini aratan bir emtia. Zaten böyleydi ve böyle olmaya devam edecek" yanıtını verdi.
Fiyatlarla ilgili beklentilerine dair Memiş "Fiyatlar sert bir şekilde dalgalanacak. Şimdi hızlı yükselişte, ondan sonra geçen yıl da gördük biz bunu, iki günde bir 500 dolar geriledi, 1000 lira geriledi. Bunları, sert dalgalanmayı göreceğiz ama ana trende odaklanmak lazım. Ana trend nedir? 5 haneli rakam. Gram altında 10 bin lira seviyesi, yine ons altın tarafından 5500 dolar seviyesi hedef konumunda. Şimdi oraları söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi, bundan sonra sert düşüşler olur mu, düzeltmeler olur mu, mutlaka olur yani" şeklinde konuştu.
YATIRIMCILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
Altın yatırımcısının dikkat etmesi gerekenlerle ilgili Memiş "Elindeki varlığa sahip çıkacak, düşüşleri bir alım fırsatı olarak görecek. Altın yükseldi mi düştü mü konusu magazinsel bir konu benim nazarımda. Artık altın tarafında altın sahibi olabilecek miyiz diye bir düşünceye sahip olmaları lazım" dedi.
ALTIN FİYATLARI DURURSA MI SÜRPRİZ OLUR, HAREKETLİLİK DEVAM EDERSE Mİ?
"Altın fiyatları durursa mı sürpriz olur hareketlilik devam ederse mi?" sorusuna yanıt olarak İslam Memiş "Sürpriz bir şey yok. Bugünkü dünya koşullarına baktığımız zaman da altın yükselişine devam edecek. Altında sürpriz olarak gördüğümüz bir şey yok. Sert bir şekilde düzeltme yaptığı zaman da bunu düzeltme olarak göreceğiz. Orada da şaşırtıcı olmayacak. Ana temele bakmak lazım. Ana temelde altın yükselecek yani. Her geçen yıl kendini aratacak. Herkes elindeki varlıklara sahip çıksın. Artık yeni bir devir, yeni bir dönem başladı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yani. Fiyat değil miktar önemli burada" ifadelerini kullandı.