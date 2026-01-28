Altın neden yükseliyor?





Finans analisti İslam Memiş, altın ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin nedenleri ile ilgili değerlendirmesinde "Piyasa şu anda değerli metaller grubu, sadece altın özelinde değil, altın, gümüş, platin, paladyum ve bakır, bunlar teknik olarak okunamayan bir süreç. Mantık olarak ve teknik olarak okunamaz bu süreç. Emtia savaşları başladı dünyada. Amerika bu savaşı altın tarafından başlattı, Çin de gümüş tarafından bu savaşa devam ediyor. Diğer endüstriyel metaller de arkasından geliyor. Dolayısıyla teknik ve mantık olarak bir seviye söylemek imkansız, belirsiz bir süreç de var. Ama şunu söyleyebiliriz ki; artık bu filmin arkası yani bu senaryonun arkası artık mantık olarak yorumlamak lazım. İnsanlar artık fiyata değil, miktara odaklanmak lazım. Yani artık 'altın sahibi olacağız mı?' diye düşünmesi lazım. Büyük resetleme dediğimiz 2030 yılında projeler var, kitaplarımda yazmıştım, köşe yazılarımda da sık sık ifade ediyorum; bu 2030 yılında yani büyük resetlemeyi öne çektiler. Bu tufanın arkasında dijital paraya geçiş dönemi var. Aslında planlanan o. Dijital paralara geçiş yapacaklar. Kağıt paraları kullanan son nesil biziz. Altını veya değerli metalleri böyle okumak lazım. Dünyada tam emtia savaşlarıyla birlikte metal milliyetçiliği başladı dünya genelinde, o yüzden teknik olarak okunamayan bir yükseliş trendindeyiz şu anda" ifadelerini kullandı.