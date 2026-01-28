Yeni Şafak
EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

14:3228/01/2026, Çarşamba
EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına odaklandı.

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından yürütülen tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar tercihlerini, 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl tercihler 27 Ocak'ta tamamlanmış, sonuçlar ise 12 Şubat'ta ilan edilmişti. Sonuçların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir. Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

