ABD Merkez Bankası’nın (Federal Reserve) yarın açıklayacağı ocak ayı faiz kararı, küresel finans çevrelerinin ana gündem maddesi haline geldi. Fed faiz kararı beklentisi, ABD ekonomisinden gelen büyüme, enflasyon ve istihdam verileriyle birlikte fiyatlanırken, jeopolitik risklerdeki görece sakinlik kısa vadede piyasalara destek sağlıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed, 2026 yılının ilk para politikası kararını 28 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de duyuracak. Karar metni ve Başkan’ın açıklamaları, ABD piyasalarının yanı sıra gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye piyasaları tarafından da yakından izlenecek.

Fed’in faiz kararı öncesi altında son durum: Yeni rekor

Altının ons fiyatı Fed’in faiz kararı öncesi 5 bin 250 doları aşarak rekor kırdı.

Altının ons fiyatı jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi 5 bin 250 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesinden de destek alan altının ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları iç piyasada da rekor seviyeleri gördü. Gram altın 7 bin 349 liraya kadar yükselerek rekor tazeledi. Altına paralel olarak gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü hareket gözlendi. Gram gümüş 161 TL seviyesine yükseldi.

İç piyasada gram altın 7 bin 339 liradan, çeyrek altın 12 bin 75 liradan, yarım altın 24 bin 194 liradan, tam altın 48 bin 170 liradan işlem görüyor.

Fed'in faiz karası öncesi dolarda son durum

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 96 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin İran'a olası müdahalesine ilişkin endişeler ile ülkede hükümetin yeniden kapanma riski sürerken ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmedeki tonlamanın fiyatlamalar açısından belirleyici olacağını söyleyen analistler, bu bağlamda piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bu gelişmelere ek olarak ABD'nin farklı coğrafyalardaki jeopolitik gerilimlere dahil olabileceğine ilişkin endişeler, varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor.

Piyasalarda faiz beklentisi hangi yönde?

Ocak toplantısı öncesinde hâkim görüş, Fed’in politika faizini yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit tutacağı yönünde. ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrıları ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik siyasi baskılara rağmen, bankanın kararlarını fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedefleri doğrultusunda almaya devam edeceği değerlendiriliyor.

ABD verileri ve ekonomik görünüm