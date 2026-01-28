TOKİ Elazığ kura tarihi: Elazığ TOKİ kurası ne zaman, kuraya katılacaklar listesi belli oldu mu?

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri il il devam ederken, Elazığ’da gözler kura tarihine çevrildi. Yoğun başvurunun yapıldığı Elazığ’da, 3 bin 825 sosyal konutun hak sahiplerinin ne zaman belirleneceğinin yanında kuraya katılacaklar listesi de merak ediliyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 1+1 ve 2+1 dairelerin hak sahipleri, kura çekimiyle belirleniyor. Proje kapsamında Elazığ’da toplam 3 bin 825 konut yapılması planlanıyor. TOKİ kura çekiliş isim listesine resmi sorgulama ekranı üzerinden ulaşılmakta. Peki 500 bin TOKİ Elazığ kuraları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TOKİ Elazığ kura sonuçları nereden öğrenebilecek? TOKİ Elazığ konutları hangi ilçelerde yapılacak? İşte ayrıntılı bilgiler.
TOKİ Elazığ kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Elazığ için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Elazığ'da 3 bin 825 konut inşa edilecek. Elazığ için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Elazığ TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Elazığ TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Elazığ kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
TOKİ Elazığ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
Elazığ'da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
ELAZIĞ MERKEZ 2500
AKÇAKİRAZ 200
YAZIKONAK 25
YURTBAŞI 45
AĞIN 30
ALACAKAYA 110
ARICAK 180
BASKİL 50
KARAKOÇAN 100
KEBAN 40
KOVANCILAR 225
PALU 173
BEYHAN 47
SİVRİCE 50
MADEN 50
Elazığ'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Elazığ'da fiyatlar şu şekilde:
Elazığ'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Elazığ'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Elazığ'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.