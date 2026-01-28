Gümüş fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gümüş almak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. ABD merkez bankası FED faiz kararı açıklaması öncesinde gümüş fiyatları yukarı yönlü hareket ederek kendi rekorlarını tazeledi. ABD merkezli yatırım bankası Citi üç aylık gümüş fiyatı tahminini duyurdu. Peki ons gümüş bugün ne kadar oldu? Gümüş yükselmeye devam edecek mi? İşte 28 Ocak canlı altın fiyatları...

1 /6 Gümüş fiyatları 28 Ocak 2026 itibarıyla önemli bir artış gösteriyor. ABD Merkez Bankası Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi gümüş fiyatları da altınla birlikte rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

2 /6 Bugün gümüş güncel fiyatı ne kadar oldu? 28 Ocak canlı gümüş fiyatları

An itibarıyla (10.23) ons gümüş 115,0680 dolardan ilerliyor. Gümüş gram fiyatıysa 160,32 lira.

3 /6 Citi'den gümüş tahmini: Rekorlar devam edecek

ABD merkezli yatırım bankası Citi üç aylık gümüş fiyatı tahmininde rekorların devam edeceğini duyurdu.

4 /6 Emtia piyasasında geçen yıldan bu yana sert dalgalanmalar görülürken özellikle altın, gümüş gibi değerli metallerdeki yükselişler öne çıktı.

Gümüşün ons fiyatı 7 Ocak haftasını 79,90 dolardan kapatmıştı. 26 Ocak’ta gümüş fiyatı 110 doları aşmıştı.







5 /6 Gümüşün 3 ay içinde izleyeceği rota

Bloomberg’in haberine göre Citi gümüş için üç aylık öngörüde bulundu. Buna göre banka gümüş fiyatının üç ay içinde 150 dolara ulaşarak rekor kırmasını bekliyor.



