Prof. Dr. Osman Bektaş yeni deprem haritasını paylaştı: 'Deprem riski bitmedi tehlike yer değiştirdi'

"Büyük depremler stresi yok etmiyor"

Prof. Dr. Bektaş, kamuoyunda yaygın olan “büyük deprem oldu, risk bitti” algısının bilimsel olarak doğru olmadığını vurguladı. Büyük ölçekli depremlerin, kırılan fay segmentlerinde göreceli bir rahatlama oluşturduğunu ancak bu stresin komşu faylara transfer edildiğini belirtti.



