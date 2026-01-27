Prof. Dr. Osman Bektaş yeni deprem haritasını paylaştı: 'Deprem riski bitmedi tehlike yer değiştirdi'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından Doğu Anadolu’daki sismik riskin sona ermediğini, aksine büyük depremlerin stresi yok etmek yerine farklı fay hatlarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Yeni deprem haritasını paylaşan Bektaş, bazı fay hatlarına dikkat çekti.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta yaşanan 7,7 büyklüğündeki depremin Doğu Anadolu’daki deprem riskini sona erdirmediğini belirtti. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlarda Bektaş, büyük depremlerin fay hatlarındaki stresi tamamen ortadan kaldırmak yerine, bu stresi çevredeki farklı bölgelere aktarabileceği uyarısında bulundu.
"Büyük depremler stresi yok etmiyor"
Prof. Dr. Bektaş, kamuoyunda yaygın olan “büyük deprem oldu, risk bitti” algısının bilimsel olarak doğru olmadığını vurguladı. Büyük ölçekli depremlerin, kırılan fay segmentlerinde göreceli bir rahatlama oluşturduğunu ancak bu stresin komşu faylara transfer edildiğini belirtti.
Daha kritik konuma gelen fay hatlarını paylaştı
Doğu Anadolu Fayı üzerinde kırılan kesimlerin nispeten rahatladığını ifade eden Bektaş paylaşımında, "M7,7 depremi bölgede stresi boşaltmadı. Doğu Anadolu Fayında kırılan kesimler rahatladı. Ölü Deniz Fayı, Amik Ovası ve fay uçları daha kritik hale geldi.
Hatay–Amik: Yüksek,
Antep çevresi: Orta-yüksek tehlike.
Büyük depremler stresi bitirmez, adres değiştirir" ifadelerini kullandı.
Hatay-Amik hattında yüksek risk
“Büyük depremler stresi bitirmez, adres değiştirir” şeklinde uyarıda bulunan Bektaş, risk haritasını değerlendirdi.
Bektaş, Hatay-Amik hattının yüksek sismik tehlike altında olduğunu açıkladı. Gaziantep ve çevresinin ise orta-yüksek düzeyde deprem riski taşıdığını belirten Bektaş, bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.