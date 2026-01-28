İstanbul'da baraj doluluk oranları yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. İSKİ 28 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İSKİ, İstanbul güncel baraj doluluk oranı verilerine dair 28 Ocak 2026'da son durumu açıkladı. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!
İSKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI: 28 OCAK 2025 VERİLERİ
İstanbul baraj doluluk oranları duyuruldu. İSKİ 28 Ocak tarihli veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 27,54 olarak açıklandı.
28 OCAK 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 28 Ocak Çarşamba günü yüzde 25,7 olarak ölçüldü.
Elmalı: %80
Darlık: %46
Ömerli: %39
Istrancalar: %37
Alibey: %22
Büyükçekmece: %18
Terkos: %16
Sazlıdere: %16
Pabuçdere: %7
Kazandere: %4