Putin-Şara görüşmesi başladı: 'Fırat'ın doğusunun Şam'a dönmesi önemli bir adım'

16:3728/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Moskova'da kritik zirve.
Moskova'da kritik zirve.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kremlin'de bir araya geldi. Putin, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Şara'nın çabalarını destekliyoruz. Fırat'ın doğusunun Şam'a dönmesi önemli bir adımdır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye lideri Ahmed Şara görüşmesi başladı.

Putin: Suriye'nin bütünlüğünü destekliyorum

Rusya-Suriye ilişkilerinin derin kökleri olduğunu kaydeden Putin, “
Biz bu ilişkileri geliştirmeye özen gösteriyoruz. Suriye’nin birliği ile toprak bütünlüğünün korunmasının önemini vurguluyoruz ve bu doğrultudaki çabalarınızı destekliyoruz. Fırat’ın doğusunun Şam yönetimine dönmesi önemli bir adım”
diye konuştu.
Putin Moskova-Şam hattındaki gelişmelerle ilgili ise
"Son görüşmemizden bu yana zaman boşa geçmedi. Devletler arası ilişkilerimizi yeniden kurma konusunda çok şey başardık. Ekonomik iş birliği düzeyini de ileriye taşıdık"
ifadelerini kullandı.
Putin, yüzde dördün üzerindeki büyümenin arzu edildiği kadar iddialı olmayabileceğini ancak
"yine de fark edilir bir gelişme olduğunu ve bu dikkat çekici eğilimi kesinlikle sürdürmemiz gerektiği"
şeklinde konuştu.
Şara ise Moskova’ya yaptığı ziyaretten mutlu olduğunu söyleyerek, iki ülke arasında çok fazla ortak konu bulunduğunu aktardı. Suriye’nin, geçen yıl birçok engeli aştığını vurgulayan Şara,
“Bunların sonuncusu, topraklarını birleştirme mücadelesiydi. Rusya, Suriye topraklarının birliği ile istikrarını destekliyor ve tüm bölgenin istikrarında tarihi bir role sahip. Umarız bu çabalar, Orta Doğu’nun kalkınma ve refah açısından en iyi duruma gelmesine kadar devam eder”
ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşecek görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada,
“Lider değişikliğinin ardından Suriye ile ilişkiler gelişiyor. Putin, Suriye lideri ile ekonomik iş birliğini ve bölgedeki durumu görüşecek. Şara ile görüşmede, Rus askerlerinin Suriye'deki geleceği ele alınacak”
ifadelerini kullanmıştı.


