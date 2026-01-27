Yeni Şafak
PKK destekçisi ABD'li Senatör Graham da geri adım attı: Suriye'ye istikrar geldi

21:4127/01/2026, Salı
Düne kadar Suriye yönetimini YPG'ye operasyonları nedeniyle tehdit eden ABD'li Senatör Graham. (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Donald Trump’ın yakınındaki isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, terör örgütü PKK/YPG'nin açık şekilde İsrail’le işbirliği içinde olduğunu itiraf etmiş; Suriye ordusunun örgüte operasyonlarını hedef almıştı. Düne kadar Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimini tehdit eden Graham, bugün yaptığı açıklamada, Suriye'de istikrarı sağladığı için Trump'a teşekkür etti.

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan ve Suriye'ye entegre olmayan terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat Nehri'nin batısını askeri alan ilan etmişti. 13 Ocak'taki uyarı sonrası bölgeye operasyonlar düzenlenmişti.

Operasyonlar sonrasında örgüt işgal ettiği toprakların büyük bir bölümünü kaybetmiş ve ateşkes talebinde bulunmuştu.

Operasyonlar sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın yakınındaki isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, terör örgütü PKK/YPG'nin açık şekilde İsrail’le işbirliği içinde olduğunu itiraf etmiş; Suriye ordusunun örgüte operasyonlarını hedef almıştı.

Suriye ordusunun örgüte operasyonlarını durdurmasını isteyen Graham, "Türkiye ve Suriye’nin atacağı adımlar DEAŞ’ın yeniden güçlenmesine yol açabilir" demiş ve tehditler savurmuştu.

Geri adım attı: Suriye'ye istikrar geldi

Graham, bugün yaptığı açıklamada, Suriye'de istikrarı sağladığı için Trump'a teşekkür etti.

"ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştüm; Suriye'ye istikrar getirme çabalarını takdirle karşılıyorum."
diyen Graham, "
Görünüşe bakılırsa Başkan Trump’ın çabaları, en azından kısa vadede meyvesini vermiş durumda. Trump yönetimi sürece müdahil olarak, devraldıkları kaosun yerini istikrarın almasını sağlıyor. Bölgesel ortakları, Başkan Trump’ın çatışmaya değil istikrara ihtiyacımız olduğu yönündeki mesajını desteklemeye teşvik ediyorum."
ifadelerini kullandı.

Graham açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

"Kongre, istikrarı korumaya yardım etmeye ve Kürtler gibi güvenilir müttefiklere karşı harekete geçerek Amerika'nın çıkarlarına zarar veren bölgesel oyunculara karşı durmaya hazırdır.

Suudi Arabistan, Suriye hükümeti üzerinde nüfuz sahibi olma konusunda eşsiz bir konuma sahip; umarım bu nüfuzu bölgenin ve ilgili tüm tarafların yararına kullanırlar.

Liderliğiniz için teşekkürler Başkan Trump."



#Lindsey Graham
#ABD
#PKK
#YPG
#Suriye
#Donald Trump
