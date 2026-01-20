Yeni Şafak
ABD'den Suriye'ye skandal tehdit: 'Kemik kıran yaptırım uygularız'

08:5620/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Senatör Lindsey Graham.
ABD Başkanı Trump'a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham, Suriye ordusunun Rakka'ya ilerlemesi durumunda kemik kıran yaptırımlar uygulayacaklarını belirterek Ahmed Şara ve hükümetini açıkça tehdit etti.

ABD siyasetinin etkili isimlerinden ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, Suriye hükümetinin terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye uzantısı SDG'ye yönelik düzenlediği operasyonlar ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın omurgasını oluşturduğu SDG'ye yönelik operasyonlardan rahatsızlık duyan Graham, Suriye hükümetine ültimatom niteliğinde uyarılarda bulundu.

SURİYE HÜKÜMETİNE RAKKA TEHDİDİ

Graham, Suriye hükümet güçlerinin kuzeye, özellikle de Rakka'ya doğru ilerleyişini sürdürmesi halinde ABD'nin sert karşılık vereceğini belirtti.

Senatör, bu durumda Sezar Yasası yaptırımlarının çok daha ağırlaştırılmış bir versiyonunun yeniden devreye sokulması için Kongre'de baskı yapacağını ifade etti.

Graham, sahadaki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Görünüşe bakılırsa Suriye'de hiç kimse beni veya diğer ABD hükümet yetkililerini dinlemiyor." diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

'KEMİK KIRAN YAPTIRIMLAR UYGULARIZ'

Mevcut durumun devam etmesi halinde sonuçların ağır olacağını vurgulayan Graham, "Eğer bu durum devam ederse, sadece kemik kıran yaptırımlar uygulanmakla kalmayacak, aynı zamanda ABD ile yeni Suriye hükümeti arasındaki ilişkiler kalıcı olarak zarar görecektir." dedi.

'BLÖF YAPMIYORUM, OPERASYONLARI DURDURUN'

Yeni kurulan hükümete karşı adil olmaya çalıştığını ancak çağrılarının karşılık bulmadığını öne süren ABD'li senatör, Şam yönetimine meydan okudu.

'EĞER ABD SENATOSU İLE BİR ÇATIŞMA İÇİNE GİRMEK İSTİYORSANIZ DEVAM EDİN'

Graham, "Eğer blöf yaptığımızı düşünüyorsanız, devam edin. Eğer ABD Senatosu ile bir çatışma içine girmek ve ABD-Suriye ilişkisine kalıcı zarar vermek istiyorsanız, devam edin." ifadelerini kullandı.

ABD ile ilişkilerin kurtarılması için tek yolun operasyonların durdurulması olduğunu savunan Graham, sözlerini "Durun ve geri dönün. Umarım akıllıca seçim yaparsınız." şeklinde tamamladı.


