Aşiret liderleri konuştu: SDG’yle pazarlığı reddettik

Deyrizor’daki Akidat Aşireti liderlerinden Musab Halil Abud Cudan El Hefel de baskı, tehdit, sivillere saldırı ve keyfi tutuklamaların aşiretleri bir araya getirdiğini kaydetti

: “Aşiret evlatlarımızın çabalarıyla şehrimizi kurtardık. Suriye’nin en büyük iki petrol sahası olan Ömer ve Koniko sahaları burada, Deyrizor’da yer alıyor. Ayrıca verimli tarım arazilerine sahibiz. Cehaletin yaygın olduğu, eğitimden uzak nesiller yetiştirip ateist eğitim müfredatıyla insanları dini köklerinden koparmak istediler. Yeni nesilleri bozmayı hedefliyorlardı. Bölge halkı bu müfredatı reddetti, bu eğitime izin vermedi, dinine, örf ve adetlerine sıkı sıkıya sarıldı. Biz bu tür fikirleri kabul etmeyiz. Her ne kadar beni büyük maddi tekliflerle ve geniş nüfuz vaatleriyle ikna etmeye çalışsalar da halkım, toprağım ve dinim üzerinden pazarlık yapmayı reddettim.”