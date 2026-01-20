Yeni Şafak
44 saatte tüm dengeler değişti! Petrol sahaları ve sınır hatları alındı: Suriye ordusu ve aşiret güçleri sahada

10:2020/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
DHA
Suriye ordusu, Haseke'nin güneyine ulaştı

Suriye’de denklem bir anda değişti. Terör örgütü PKK iltisaklı SDG, Suriye ordusunun 44 saatlik harekâtıyla darmadağın oldu. Haseke'nin güneyine ulaşan Suriye ordusu 44 saat içinde stratejik barajlar, petrol sahaları ve sınır hatlarında kontrolü ele geçirdi. Ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı kaydedildi.

Suriye ordusu, Şam yönetimi ve terör örgütü YPG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ardından Rakka'dan Haseke'nin güneyine ulaştı.

İşte dakika dakika bölgede yaşanan sıcak gelişmeler;
09:45
Ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı kaydedildi.

Suriye ordusu ile Arap aşiret unsurlarının, Haseke kentinin güneyindeki Panorama Kavşağı’na kadar ilerlediği belirtildi.

20 Ocak, Salı

Münbiç yakınlarındaki Tişrin Barajı da Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden çıkan terör örgütü DEAŞ mensubu 120 teröristten 81'inin yakalandığını duyurdu.

Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonları Türk yapımı zırhlı araçlar, tanklar ve uçaksavar sistemleri taşıyan binlerce araçlık askeri konvoy ile başarıyla devam ediyor.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından Rakka ve Haseke vilayeleri arasında hareketlilik yaşandı.

Anlaşma kapsamında tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapılarıyla birleştirileceği Haseke vilayetine askeri sevkiyat yapılıyor.


#Suriye
#Haseke
#Rakka
#Deyrizor
