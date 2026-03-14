Evlilik hazırlığında olan gençlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ortaklığında hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesine başvurular 13 Mart'ta başladı. Evlilik hazırlığında olan gençlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler? Çeyiz yardımı alabilmek için yaş sınırı ve gelir sınırı ne kadar? İşte ayrıntılar.

2 /9 DİYANET VE TDV'DEN NİŞANLI GENÇLERE EVLİLİK DESTEĞİ! Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesi, 81 ilde uygulanacak. Yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek olmayı amaçlayan projede, başta ev eşyaları olmak üzere çeşitli ihtiyaçlar karşılanacak.

4 /9 ÇEYİZ YARDIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvurmak için, 18-35 yaş aralığında bulunmak, Türkiye’deki herhangi bir ilde ikamet etmek, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi olmak şartları aranıyor.

5 /9 Projeye aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.

6 /9 ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Projeye başvurular Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinde yapılacak. Başvuru formunun doldurulması ve istenen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor.

