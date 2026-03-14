2026 yılı takvimine göre bu sene Ramazan Bayramı 20 Mart-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca memur, bayram öncesi maaşların erken yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), daha önceki yıllarda Kurban ve Ramazan Bayramı'ndan önce emekli maaşı ödeme takvimini öne çekmişti. Peki Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce erken yatacak mı? İşte, 4A-4B-4C 2026 SSK Bağkur emekli maaş zammı ödeme takvimi ile ilgili detaylar
Milyonlarca emeklinin gözü emekli maaşlarının yatacağı tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Ramazan Bayramı öncesinde emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin yatacağı duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), daha önceki yıllarda Kurban ve Ramazan Bayramı'ndan önce emekli maaşı ödeme takvimini öne çekmişti.
Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı paylaşımla tarih bilgilerini emeklilere geçti.
SSK emeklileri için tahsis numarasına göre ödeme günleri
4A (SSK) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart dönemi maaşları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri tahsis numarasının son rakamına göre şu tarihlerde ödenecek:
Tahsis numarası sonu 17, 18, 19, 20 olanlar: 14 Mart 2026
Tahsis numarası sonu 21, 22, 23 olanlar: 15 Mart 2026
Tahsis numarası sonu 24, 25, 26 olanlar: 16 Mart 2026
4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.
Emekli Sandığı ödemesi
4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyesi 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.