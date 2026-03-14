Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dışişleri Bakanı Fidan: Milli güvenliğimizden taviz vermeyiz

18:39 14/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Savaşa bir an önce son verilmeli, savaşın yayılmasından endişeliyiz.

Barış ve istikrar yönündeki gayretlerimiz milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir. Dün ülkemize yöneltilen füze imha edilmiştir. İranlı muhataplarımızla iletişim halindeyiz.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır.

Netanyahu'nun (Lübnan’da) Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden endişe duyuyoruz.

Bakan Rahman'ın BM 81. Genel Kurul Başkanlığı görevine adaylığını memnuniyetle karşıladık ve ülke olarak destekliyoruz. Bu önemli görevi başarıyla yürüteceğinden şüphe duymuyoruz.

Türkiye (Ortadoğu'da) her türlü provokasyona karşı direnecektir. Provokasyonlara gelmeme konusunda tam bir irade mevcut.

Ayrıntılar geliyor...

#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#İran
#ABD
#İsrail
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ (4A, 4B, 4C): SSK, Bağkur ve Emekli Sandığ emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?