Dışişleri Bakanı Fidan: Milli güvenliğimizden taviz vermeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Savaşa bir an önce son verilmeli, savaşın yayılmasından endişeliyiz.
Barış ve istikrar yönündeki gayretlerimiz milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir. Dün ülkemize yöneltilen füze imha edilmiştir. İranlı muhataplarımızla iletişim halindeyiz.
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır.
Netanyahu'nun (Lübnan’da) Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden endişe duyuyoruz.
Bakan Rahman'ın BM 81. Genel Kurul Başkanlığı görevine adaylığını memnuniyetle karşıladık ve ülke olarak destekliyoruz. Bu önemli görevi başarıyla yürüteceğinden şüphe duymuyoruz.
Türkiye (Ortadoğu'da) her türlü provokasyona karşı direnecektir. Provokasyonlara gelmeme konusunda tam bir irade mevcut.
