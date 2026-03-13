Bakan Fidan Katarlı ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, bölgedeki durum ele alındı ve son gelişmeler değerlendirildi. Bakanlar Türkiye’ye yönelen füze konusunda dayanışma ve desteklerini ifade etti.