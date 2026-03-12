Bakan Fidan Belçikalı mevkidaşı Prevot ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçikalı mevkidaşı Maxime Prevot ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki durumu ele aldı. Gerçekleşen görüşmede, arabuluculukta gelinen nokta değerlendirildi.
