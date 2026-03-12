Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Bakan Fidan Belçikalı mevkidaşı Prevot ile telefonda görüştü

Bakan Fidan Belçikalı mevkidaşı Prevot ile telefonda görüştü

22:5312/03/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçikalı mevkidaşı Maxime Prevot ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki durumu ele aldı. Gerçekleşen görüşmede, arabuluculukta gelinen nokta değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Prevot ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki savaş ele alındı. Görüşmede, arabuluculuk çalışmalarında gelinen nokta değerlendirildi.



#Hakan Fidan
#Belçika
#Dışişleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram namazı saat kaçta kılınacak, nasıl kılınır? Ankara, İzmir, İstanbul Ramazan Bayram namazı saat kaçta? 2026 tüm illerin bayram namazı vakitleri