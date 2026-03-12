Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

17:5412/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Guterres'in Ramazan ayı dayanışması kapsamında Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Guterres, "Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için buradayım." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ramazan ayı vesilesiyle dayanışma kapsamında Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

"Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için buradayım"

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl ramazan ayı vesilesiyle dayanışma ziyaretlerinde bulunduğunu belirtti.

Guterres, "Bu defa Türkiye'deyim, (BM'deki) görev sürelerim boyunca dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için buradayım." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Guterres'in ramazan ayı kapsamında dayanışma ziyareti için Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğini; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini ifade etmişti.



#Antonio Guterres
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? 12 Mart günün maç programı