Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Guterres'in Ramazan ayı dayanışması kapsamında Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Guterres, "Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için buradayım." ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ramazan ayı vesilesiyle dayanışma kapsamında Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl ramazan ayı vesilesiyle dayanışma ziyaretlerinde bulunduğunu belirtti.
Guterres, "Bu defa Türkiye'deyim, (BM'deki) görev sürelerim boyunca dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için buradayım." ifadesini kullandı.
Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Guterres'in ramazan ayı kapsamında dayanışma ziyareti için Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğini; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini ifade etmişti.