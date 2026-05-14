Dışişleri’nden Mescid-i Aksa baskınına sert tepki: Hak ihlallerine karşı harekete geçin çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"İsrailli bir bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınıyoruz. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz"
denildi.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#dışişleri bakanlığı
#Mescid-i Aksa
#gazze