BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye ramazan ayı dayanışma ziyareti

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye ramazan ayı dayanışma ziyareti

22:3610/03/2026, Salı
AA
BM Genel Sekreteri Guterres, ramazan ayı dayanışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelecek.
BM Genel Sekreteri Guterres, ramazan ayı dayanışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ramazan ayı kapsamında dayanışma ziyareti için Ankara’ya geliyor. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek olan Guterres, Türkiye’de mültecilere destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ramazan ayı vesilesiyle dayanışma kapsamında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüşeceği bildirildi.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan günlük basın toplantısında gazetecilere bilgilendirmelerde bulundu.

"Türk halkının olağanüstü cömertliğine saygı göstermek amacıyla Türkiye'ye gidecek"

Dujarric, "Bildiğiniz gibi Genel Sekreter, her yıl ramazan ayı dayanışma ziyareti gerçekleştirir. Bu yıl BM Mülteciler Yüksek Komiseri ve ardından Genel Sekreter olarak görev yaptığı süre boyunca Türk halkının olağanüstü cömertliğine saygı göstermek amacıyla Türkiye'ye, başkent Ankara'ya gidecek." dedi.

Türkiye'nin şiddet ve zulümden kaçmak zorunda kalan milyonlarca insana kapılarını açtığını aktaran Dujarric, Genel Sekreter'in ziyareti sırasında Türkiye'deki mültecileri desteklemek için çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceğini belirtti.

BM personeli adına ödülü kabul edecek

Dujarric, "Çünkü Türkiye yaklaşık 2,5 milyon mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yaparak dünyanın en büyük mülteci nüfuslarından birini barındırıyor, bunların arasında 2,3 milyondan fazla Suriyeli bulunuyor." diye konuştu.

Guterres'in, Türkiye'de dünya genelindeki BM personeli adına "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü"nü kabul edeceği bilgisini paylaşan Dujarric, bu ödülün "dünyanın dört bir yanında büyük acıların yaşandığı bir döneme" denk geldiğini vurguladı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres'in bu akşam Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkacağını, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşmeler yapacağını kaydetti.



