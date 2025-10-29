Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den Guterres'e Barış Ödülü

Bilim ve kültür alanında Süleyman Seyfi Öğün, resim alanında Yalçın Gökçebağ, müzik alanında Yalçın Tura, arkeoloji alanında Fahri Işık, fotoğraf alanında ise Ali Jadallah'a ödüllerini tevcih edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödül sahiplerimizi tebrik ediyor, Türkiye'nin kültür sanat ve ilim birikimine yaptıkları değerleri katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.