Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimini açıkladı. Yüz yüze yazılı sınavlar 14-15 Mart 2026'da yapılırken e-Sınav uygulamaları 6 Mart-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, 2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları nereden öğrenilecek? İşte detaylar.
2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Açık Lise 2. dönem sınavları Mart ayında yapılacak olup 3 oturum halinde düzenlenecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavlar üç ayrı oturum halinde uygulanıyor ve her oturum belirlenen saatlerde eş zamanlı olarak yapılıyor.
AÖL OTURUM SAATLERİ
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yazılı sınavlarının oturum saatleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Her oturum için adaylara 100 dakika süre veriliyor.
Oturum Tarih Saat
1. Oturum 14 Mart 2026 Cumartesi 10.00
2. Oturum 14 Mart 2026 Cumartesi 14.00
3. Oturum 15 Mart 2026 Pazar 10.00
SINAV NASIL UYGULANACAK?
Açık Öğretim Lisesi sınavları çoktan seçmeli test şeklinde uygulanıyor. Her ders için adaylara 10 soru yöneltiliyor. Adayların sınava gelirken yanında koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurması gerekiyor.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sonuçları, 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.