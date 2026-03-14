EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHİ MART 2026: Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı, ne zaman ödenecek?

Mart ayı yaklaşırken evde bakım maaşı alan vatandaşlar ödeme takvimini araştırıyor. Her ay düzenli olarak yatırılan destek ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatıp yatmayacağı merak konusu oldu.
EVDE BAKIM MAAŞI MART AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15 ila 31'i arasında yatıyor. Ödemeler illere göre farklı günlerde yatırıldığı için bu tarih aralığı için tüm hak sahipleri ödemelerini alabiliyor. Bu ay ise 15'i Pazar gününe denk geldiği için ödemelerin 16'sında başlaması bekleniyor.
BAYRAMDAN ÖNCE EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATACAK MI?
Bayram nedeniyle SSK, Bağ-Kur emekli maaş ödemeleri öne çekilirken Evde Bakım maaşı ödemelerine ilişkin henüz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde Bakım maaşı 2026 Ocak ayı itibariyle 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bayram Günü Tarih Gün
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar