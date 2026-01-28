Yeni Şafak
İŞKUR açık iş ilanları yenilendi: KPSS şartlı ve KPSS’siz binlerce personel alımı yapılacak

17:0328/01/2026, Çarşamba
İŞKUR açık iş ilanları güncellendi. Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde KPSS’li-KPSS’siz binlerce personel alımı yapılacak. Yeni ilanlarda farklı şehir ve meslek gruplarında çok sayıda kontenjan yer alırken, başvuru şartları ve detaylar da belli oldu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan açık iş ilanları yenilendi. Farklı illerde birçok kurum ve firmaya KPSS şartlı ve KPSS’siz personel alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye geneli yayımlanan açık iş ilanlarında binlerce kişilik yeni kontenjan açıldı. KPSS’li ve KPSS’siz alımların yer aldığı listede temizlik görevlisi, güvenlik, büro personeli ve daha birçok pozisyon bulunuyor.

İŞKUR açık iş ilanları başvuru ekranı için tıklayın

YASAL UYARI

