Manchester City Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? City-Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Yayın bilgileri netleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kader gecesine çıkan Galatasaray, kritik 8. hafta maçında Manchester City deplasmanında sahaya çıkıyor. Etihad Stadı’nda oynanacak dev karşılaşma öncesi taraftarların en çok merak ettiği sorular ise netleşti: Maç saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi? TRT 1 ve Tabii yayın detaylarıyla birlikte, Galatasaray’ın İngiliz takımlarına karşı istatistikleri ve Manchester City ile ilk randevusuna dair tüm bilgiler haberimizde.

1 /7 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son haftaya girilirken Galatasaray, İngiltere’de Manchester City deplasmanına çıkıyor. Avrupa’da yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip için kritik öneme sahip karşılaşmanın yayın bilgileri netleşti. Futbolseverlerin merak ettiği Manchester City - Galatasaray maçının saati, kanalı ve şifresiz yayın durumu belli oldu.

Manchester City - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son haftasında 28 Ocak Çarşamba akşamı Manchester City ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'da başlayacak dev maç TRT 1 ve Tabii üzerinden şifresiz canlı olarak izlenebilecek.



3 /7 Galatasaray için kritik 90 dakika Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında topladığı 10 puanla 17. sırada bulunuyor. Manchester City ise 13 puanla 11. sırada yer alıyor. Galatasaray, İngiltere’de alacağı puan ya da puanlarla sıralamada avantajını korumayı hedefliyor. Olası bir mağlubiyet halinde ise diğer maçların sonuçları belirleyici olacak.

4 /7 Galatasaray’ın İngiliz takımlarına karşı karnesi Türkiye’yi Avrupa’da uzun yıllardır temsil eden Galatasaray, Avrupa kupalarında şimdiye kadar İngiliz ekiplerine karşı 25 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, İngiliz rakiplerine karşı oynadığı karşılaşmalarda 29 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü.

5 /7 Deplasmanda tablo Galatasaray’ın İngiliz takımlarına karşı deplasman performansı ise dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar İngiltere’de oynadığı 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, deplasmanda 12 gol atıp 25 gol yedi. “Cimbom” bu 11 dış saha maçının yalnızca 1’inde gol yemeden tamamladı.

6 /7 Manchester City ile ilk kez karşılaşıyor Galatasaray, UEFA organizasyonlarında ilk kez Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar daha önce Avrupa kupalarında West Bromwich Albion, Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham gibi İngiliz ekipleriyle mücadele etti. Manchester City, Galatasaray’ın Avrupa serüveninde karşılaşacağı 7. İngiliz rakip olacak.