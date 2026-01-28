UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gözler Lizbon’a çevrildi. Benfica ile Real Madrid’i karşı karşıya getirecek kritik randevunun yayın bilgileri ve başlama saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye’de Tabii Spor üzerinden ekranlara gelecek dev maç öncesi en çok merak edilen konu ise milli yıldız Arda Güler’in ilk 11’de olup olmayacağı. İşte Benfica - Real Madrid maçı hangi kanalda, maç şifresiz kanalda mı? İşte zorlu mücadeleye dair tüm detaylar...

1 /6 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının sekizinci ve son haftasında Benfica ile deplasmanda karşılaşacak. Benfica - Real Madrid maçı 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te oynanacak. Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Estadio da Luz’da yapılacak karşılaşma, Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

2 /6 Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde kritik haftaya girilirken Benfica ile Real Madrid’i karşı karşıya getirecek mücadele 28 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 23.00 olarak açıklandı.

3 /6 Benfica - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Futbolseverlerin yakından takip edeceği Benfica - Real Madrid karşılaşmasının Türkiye yayıncısı Tabii Spor olacak. Mücadele Tabii Spor’dan canlı olarak izlenebilecek.

4 /6 Arda Güler ilk 11’de mi, oynayacak mı? Milli futbolcu Arda Güler’in Benfica karşısında sahaya ilk 11’de çıkabileceği ifade ediliyor. İspanyol basınında yer alan değerlendirmelere göre Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa’nın, Arda Güler’e bu maçta başlangıç kadrosunda görev vermesi bekleniyor.

5 /6 Hakem Davide Massa düdük çalacak Estadio da Luz’da oynanacak mücadelede İtalyan hakem Davide Massa görev yapacak.

