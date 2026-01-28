Fed faiz kararı öncesi altın rekor tazeledi: 28 Ocak 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

Fed kararı öncesinde temkinli fiyatlama

Piyasalarda beklenti, Fed’in faiz oranını değiştirmemesi yönünde ağırlık kazanırken; yatırımcıların asıl dikkatini karar metni ve Fed Başkanı’nın kullanacağı söylem belirliyor. Bu nedenle altın ve gümüş fiyatlarında gün içinde zaman zaman sınırlı geri çekilmeler görülse de, ons altın kritik seviyelerin üzerinde kalmayı başardı.





Jeopolitik cephede ise ABD ile İran arasındaki tansiyonun son günlerde görece yumuşaması risk algısını bir miktar dengelese de, Orta Doğu kaynaklı belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığı belirtiliyor. Bu durumun, güvenli liman olarak görülen altına ilgiyi canlı tuttuğu ifade ediliyor.



