Fed faiz kararı öncesi altın rekor tazeledi: 28 Ocak 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

Altın fiyatlarında sert yükseliş sürüyor. Fed toplantısı öncesi küresel piyasalarda oluşan belirsizlik, güvenli liman talebini artırırken ons altın tarihte ilk kez 5.200 doların üzerine çıktı. Bu rekor Türkiye’ye de yansıdı: gram altın serbest piyasada 7.348 TL bandına yerleşirken Kapalıçarşı’da 7.600 TL’nin üstü görüldü. Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve yarım altın fiyatları yeniden güncellendi. İşte 28 Ocak 2026 gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatlarındaki son durum ve uzman görüşleri.
Altın fiyatları 28 Ocak 2026 tarihinde hem küresel piyasalarda hem de Türkiye’de güçlü bir yükseliş sergiledi. Fed’in para politikası kararına saatler kala piyasalarda temkinli bir hava öne çıkarken, doların zayıflaması altındaki hareketi destekleyen başlıca unsur olarak değerlendirildi. Bu süreçte ons altın 5.200 doların üzerini görerek rekor seviyelere ulaştı.
Türkiye’de ise ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın da değer kazandı. Serbest piyasada gram altın 7.348 TL civarında seyrederken, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te 7.600 TL eşiğinin üzerine çıktı. Böylece altın, haftanın üçüncü işlem gününde yükseliş trendini sürdürdü.
Fed kararı öncesinde temkinli fiyatlama
Piyasalarda beklenti, Fed’in faiz oranını değiştirmemesi yönünde ağırlık kazanırken; yatırımcıların asıl dikkatini karar metni ve Fed Başkanı’nın kullanacağı söylem belirliyor. Bu nedenle altın ve gümüş fiyatlarında gün içinde zaman zaman sınırlı geri çekilmeler görülse de, ons altın kritik seviyelerin üzerinde kalmayı başardı.
Jeopolitik cephede ise ABD ile İran arasındaki tansiyonun son günlerde görece yumuşaması risk algısını bir miktar dengelese de, Orta Doğu kaynaklı belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığı belirtiliyor. Bu durumun, güvenli liman olarak görülen altına ilgiyi canlı tuttuğu ifade ediliyor.
Altında ana yön korunuyor
DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, Fed toplantısı öncesi görülen kısa vadeli dalgalanmaların ana trendi değiştirmediğini vurguladı. Kitiş’e göre ons fiyatının güçlü kalması, altındaki uzun vadeli eğilimin sürdüğünü gösteriyor.
Kitiş ayrıca, piyasalarda faizin sabit bırakılmasının büyük ölçüde fiyatlandığına dikkat çekerek, belirleyici unsurun Fed’in gelecek döneme ilişkin mesajları olacağını dile getirdi. Altının yalnızca enflasyona karşı bir koruma aracı olmadığını, küresel finansal sistemdeki kırılganlıkların da fiyatlara yansıdığını ifade etti.
Kuyumcular: “Altın uzun vadeli yatırım aracı”
Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı da altının “güvenli liman” özelliğini koruduğunu belirterek, günübirlik al-satın tavsiye edilmediğini söyledi. Çakmakçı, yılbaşında gram altının 6.200 TL seviyesinde olduğunu, ocak ayı itibarıyla 7.600 TL bandının görüldüğünü ve fiyatlardaki artışın yüzde 25’i bulduğunu aktardı.
Çakmakçı değerlendirmesinde, ekonomik savaş ortamı ve küresel gerilimlerin altın fiyatlarını desteklediğini ifade ederken; ons bazında yükselişin belirginleştiğini, bu eğilimin devam edebileceğini dile getirdi.
28 Ocak 2026 altın fiyatları (alış-satış)
Gram altın: 7.347,60 - 7.348,52 TL
Ons altın: 5.168,32 - 5.170,21 Dolar
Çeyrek altın: 11.753,89 - 12.012,54 TL
Yarım altın: 23.433,58 - 24.023,91 TL
Cumhuriyet altını: 47.015,56 - 47.903,20 TL
Tam altın: 49.250,00 - 49.549,00 TL
Ziynet altını: 47.004,04 - 47.891,47 TL
Ata altın: 50.079,31 - 51.334,72 TL
14 ayar bilezik gramı: 4.182,90 - 5.441,31 TL
22 ayar bilezik gramı: 6.892,82 - 7.202,04 TL
Gremse altın: 122.741,00 - 123.963,00 TL