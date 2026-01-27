Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara yarın Rus lider Putin'le görüşecek

Suriye Cumhurbaşkanı Şara yarın Rus lider Putin'le görüşecek

21:2827/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya giderek Rus lider Putin ile görüşecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi imkanı ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı aktarıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şara yarın resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

Şara'nın Kremlin Sarayı'nda Putin ile bir araya geleceği ve görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirmesi imkanları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

Putin ile Şara daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda devrilmesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.



#Ahmed Şara
#Rusya
#Suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu yıl fitre (fıtır sadakası) kaç TL? Fitre farz mı, kimlere verilir? 2026 Ramazan için kişi başı güncel fitre miktarı