A101 19 Mart Perşembe aktüel kataloğu yayında

13:28 17/03/2026, Salı
A101 marketlerde bu hafta satışa sunulacak ürünler netleşti. A101’in yeni aktüel afişiyle birlikte bayram günü raflarda yer alacak ürünler belli olurken, bu haftanın kataloğunda özellikle teknoloji ve ev ürünleri öne çıkıyor. Samsung Galaxy A17 cep telefonu, akıllı saat, dijital su sebili, sürahi blender ve toz torbasız elektrikli süpürge dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra şarjlı masaj aleti, elektrikli bisiklet ve 125 cc benzinli motosiklet gibi farklı kategorilerdeki ürünler de A101 raflarında müşterilerle buluşacak. Bu hafta yayımlanan aktüel katalogda geniş ürün yelpazesiyle birçok ihtiyaca hitap eden seçenekler sunuluyor. İşte 19 Mart Perşembe A101 aktüel kataloğu.

A101 marketlerin 19 Mart aktüel kataloğu yayınlandı. A101 aktüel bu hafta; 3 tekerlekli Moped 89.990 TL, No-Frost 21.999 TL, Çamaşır Makinesi 14.999 TL, buharlı ütü 3.299 TL’den raflarda yerini alıyor. İşte A101 market 19 Mart aktüel broşürü.

A101 19 Mart aktüel kataloğu

50" 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV 22.999 TL

VB4 Elektrikli Bisiklet 21.990 TL

VT5 PRO 3 Tekerlekli Moped 89.990 TL

RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

YIDE SEO3 Max Elektrikli Moped 39.990 TL

Kablosuz Şarjlı Masa Lambası 399 TL

Galaxy A17 4/128GB LTE Cep Telefonu 10.999 TL

50" Frameless Ultra HD QLED Google TV 14.999 TL

Fit 2 Akıllı Saat 1.999 TL

Gizli Damacanalı Dahili Otomatik Çaycılı Sıcak Soğuk Dijital Su Sebili 10.999 TL

No-Frost 21.999 TL

Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.999 TL

Buharlı Ütü 3.299 TL

Torbasız Elektrikli Süpürge 6.499 TL

Elektrikli Cam Cezve 599 TL

Şarjlı Masaj Aleti 849 TL

Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL

Çubuk Blender 599 TL

Sürahi Blender 3.999 TL

Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 649 TL

Dijital Sulama Zamanlayıcı 1.099 TL

Mini Hortum Makara Seti 1.099 TL

Uzayan Bahçe Hortum Seti 299 TL

Bahçe Sulama Tabancası Seti 259 TL

Otomatik Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabancası 229 TL

Döner Başlıklı Bahçe Sulama Fıskiyesi 149 TL

3 Kollu Döner Fıskiye 279 TL

Bahçe Sulama Tabancası 169 TL

Çift Musluk Bağlantı Aparatı 89,50 TL

Şarjlı Solar Kamp Lambası 139 TL

Power Inverter 799 TL

Oto Paspas 399 TL

Çocuk Emniyet Kemeri Yastığı 249 TL

Dijital Hava Kompresörü 899 TL

Emaye Fırın Tepsisi 169 TL

Krep Tavası 399 TL

Midi Tava Ürünleri 189 TL

6+1 Tepsili Kahvaltılık Seti 179 TL

4 Parça Kase Seti 169 TL

Poşet Klipsi 34,50 TL

Cam Pipet 6'lı 30 TL

Manuel Doğrayıcı 149 TL

Çok Amaçlı Erzak Kabı 99,50 TL

Şekerlik 69,50 TL

Cam Kesim Panosu 129 TL

Cam Vakumlu Baharatlık 29,50 TL

Cam Çerezlik 6'lı 89,50 TL

Ayarlanabilir Laptop Sehpası 799 TL

Sürgülü Bulaşıklık 89,50 TL

Ahşap Çubuklu Dekoratif Raf 99,50 TL

Tencere Kapağı Düzenleyicisi 49,50 TL

Ayarlı Çekmece İçi Kaşıklık 89,50 TL

Dik Kaşıklık 32,50 TL

Kutu Organizerleri 25 TL

Bebek Oturağı 269 TL

2 Çekmeceli Organizeri 109 TL

Cam Sıvı Sabunluk 49,50 TL

Büyük Basamaklı Tabure 249 TL

Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital Piyano 21.999 TL

Tam Boy Keman 2.599 TL

Tabureli Dijital Bateri Seti 12.999 TL

Oyuncak Dikey Elektrik Süpürgesi 139 TL

10" Metalik Balon 6'lı 29,50 TL

Akrobasi Oyun Seti 399 TL

Oyuncak 3D Steam Matkaplı Hayvan Yapma 529 TL

Lisanslı Puzzle 95 TL

Kurbağa Denge Oyunu 139 TL

Çocuk Akademi Hikaye Kitabı 35 TL

Eğitici Oyuncak 25 Parça Vakum Molekül 129 TL

Oyuncak Mikro Blok 299 TL

Buğday Unu 9 KG 307,50 TL

Domates Salçası 4300g 385 TL

3 Katlı Tuvalet Kağıdı 48'li 299 TL

3 Katlı Kağıt Havlu 16'lı 169 TL

Jumbo Kağıt Havlu 69,50 TL

Sıvı Sabun 4L 94,50 TL

Yüz Maskesi 29,50 TL

Az Yağlı Yoğurt 3 KG 149,50 TL

Tam Yağlı Beyaz Peynir 800g 249 TL

Dondurulmuş Tiramisu 600g 219 TL

Kıyılmış Fındık İçi 100g 99,50 TL

Kırık Ceviz 250g 169 TL

Kuru İncir 200g 289 TL

Dondurularak Kurutulmuş Meyve 20g 74,50 TL

Sirke 2L 75 TL

Tek Sargılı Küp Şeker 750g 54,50 TL

