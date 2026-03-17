A101 marketlerde bu hafta satışa sunulacak ürünler netleşti. A101’in yeni aktüel afişiyle birlikte bayram günü raflarda yer alacak ürünler belli olurken, bu haftanın kataloğunda özellikle teknoloji ve ev ürünleri öne çıkıyor. Samsung Galaxy A17 cep telefonu, akıllı saat, dijital su sebili, sürahi blender ve toz torbasız elektrikli süpürge dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra şarjlı masaj aleti, elektrikli bisiklet ve 125 cc benzinli motosiklet gibi farklı kategorilerdeki ürünler de A101 raflarında müşterilerle buluşacak. Bu hafta yayımlanan aktüel katalogda geniş ürün yelpazesiyle birçok ihtiyaca hitap eden seçenekler sunuluyor. İşte 19 Mart Perşembe A101 aktüel kataloğu.

A101 marketlerin 19 Mart aktüel kataloğu yayınlandı. A101 aktüel bu hafta; 3 tekerlekli Moped 89.990 TL, No-Frost 21.999 TL, Çamaşır Makinesi 14.999 TL, buharlı ütü 3.299 TL'den raflarda yerini alıyor. İşte A101 market 19 Mart aktüel broşürü.

2 /6 A101 19 Mart aktüel kataloğu 50" 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV 22.999 TL VB4 Elektrikli Bisiklet 21.990 TL VT5 PRO 3 Tekerlekli Moped 89.990 TL RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL YIDE SEO3 Max Elektrikli Moped 39.990 TL Kablosuz Şarjlı Masa Lambası 399 TL Galaxy A17 4/128GB LTE Cep Telefonu 10.999 TL 50" Frameless Ultra HD QLED Google TV 14.999 TL Fit 2 Akıllı Saat 1.999 TL Gizli Damacanalı Dahili Otomatik Çaycılı Sıcak Soğuk Dijital Su Sebili 10.999 TL No-Frost 21.999 TL

3 /6 Çamaşır Makinesi 14.999 TL Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.999 TL Buharlı Ütü 3.299 TL Torbasız Elektrikli Süpürge 6.499 TL Elektrikli Cam Cezve 599 TL Şarjlı Masaj Aleti 849 TL Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL Çubuk Blender 599 TL Sürahi Blender 3.999 TL Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 649 TL Dijital Sulama Zamanlayıcı 1.099 TL Mini Hortum Makara Seti 1.099 TL Uzayan Bahçe Hortum Seti 299 TL Bahçe Sulama Tabancası Seti 259 TL Otomatik Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabancası 229 TL Döner Başlıklı Bahçe Sulama Fıskiyesi 149 TL

4 /6 3 Kollu Döner Fıskiye 279 TL Bahçe Sulama Tabancası 169 TL Çift Musluk Bağlantı Aparatı 89,50 TL Şarjlı Solar Kamp Lambası 139 TL Power Inverter 799 TL Oto Paspas 399 TL Çocuk Emniyet Kemeri Yastığı 249 TL Dijital Hava Kompresörü 899 TL Emaye Fırın Tepsisi 169 TL Krep Tavası 399 TL Midi Tava Ürünleri 189 TL 6+1 Tepsili Kahvaltılık Seti 179 TL 4 Parça Kase Seti 169 TL Poşet Klipsi 34,50 TL Cam Pipet 6'lı 30 TL Manuel Doğrayıcı 149 TL Çok Amaçlı Erzak Kabı 99,50 TL Şekerlik 69,50 TL Cam Kesim Panosu 129 TL Cam Vakumlu Baharatlık 29,50 TL Cam Çerezlik 6'lı 89,50 TL

5 /6 Ayarlanabilir Laptop Sehpası 799 TL Sürgülü Bulaşıklık 89,50 TL Ahşap Çubuklu Dekoratif Raf 99,50 TL Tencere Kapağı Düzenleyicisi 49,50 TL Çok Amaçlı Erzak Kabı 99,50 TL Ayarlı Çekmece İçi Kaşıklık 89,50 TL Dik Kaşıklık 32,50 TL Kutu Organizerleri 25 TL Bebek Oturağı 269 TL 2 Çekmeceli Organizeri 109 TL Cam Sıvı Sabunluk 49,50 TL Büyük Basamaklı Tabure 249 TL Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital Piyano 21.999 TL Tam Boy Keman 2.599 TL Tabureli Dijital Bateri Seti 12.999 TL Tam Boy Keman 2.599 TL Oyuncak Dikey Elektrik Süpürgesi 139 TL 10" Metalik Balon 6'lı 29,50 TL Akrobasi Oyun Seti 399 TL Oyuncak 3D Steam Matkaplı Hayvan Yapma 529 TL Akrobasi Oyun Seti 399 TLOyuncak İş Makinesi Taşıyıcı Araç 339 TL Lisanslı Puzzle 95 TL