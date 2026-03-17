ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 18'nci günü! İran’dan ABD’ye Hark Adası uyarısı: Küle çeviririz

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, ABD’nin Hark Adası’na yönelik muhtemel bir saldırısına sert tepki göstererek, "Saldırının kaynağı olan ülkenin tüm petrol ve gaz tesislerini kararlılıkla küle çevireceğiz" dedi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları altındaki başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
07.24: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gece boyunca ülkenin doğusuna yönelen 12 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.
Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini duyurdu.
İsrail’in, başkent Beyrut’un güney banliyösü (Dahiye) ile Lübnan’ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçici olarak kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın milislerin bulunduğu Cadiriye bölgesindeki bir eve hava saldırısı düzenlendi.
Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından 6 İHA saldırısının daha engellendiğini duyurdu.
İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenliyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde bir petrol üretim bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için kara saldırıları düzenleyen İsrail'in, sınır hattının Lübnan tarafında kalan yerleşim bölgelerini tamamen yıkıp buraları işgal ederek asker konuşlandırmayı planladığı belirtildi.
ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir misilleme yaptı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava sahasını tedbir amacıyla geçici ve kısmi olarak kapattığını ve füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemeye çalıştığını bildirdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Hava sahasını geçici olarak kapatan Birleşik Arap Emirlikleri, İHA saldırılarına müdahale etmeye başladığını duyurdu.
01.03: İran’dan ABD’ye Hark Adası uyarısı
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD’nin Hark Adası’na yönelik muhtemel bir saldırısına sert tepki göstererek, "Eğer ABD Hark Adası’na saldırı gerçekleştirse, saldırının kaynağı olan ülkenin tüm petrol ve gaz tesislerini kararlılıkla küle çevireceğiz" dedi.