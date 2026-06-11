2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 16 farklı stadyumda düzenlenecek. Dünya Kupası maçları Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebilecek. İşte TRT Dünya Kupası maçları frekans bilgileri.
2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Amerika kıtasının üç büyük ülkesinde futbol rüzgarları estirecek. Milliler ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. Dünya Kupası maçları Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebilecek.
Dünya Kupası maçları TRT frekans bilgileri
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçları yayımlayacak TRT, frekans bilgileriyle ilgili duyuru yaptı. Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi.
Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.
Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.
TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol oranı: 30000
FEC: 3/4