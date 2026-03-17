Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı mı?

08:57 17/03/2026, Salı
CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 6 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal'ın emniyetteki işlemleri sona erdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 6 kişinin savcılıktaki işlemleri de tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Yapı Kontrol Müdürü Burak Gündeş ve Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, "rüşvet almak" iddiasıyla, Şehir Plancısı Meral Celep, Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal ise "rüşvet suçuna iştirak" iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Yapı Kontrol Müdürü Burak Gündeş, Şehir plancısı Meral Celep, Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal tutuklandı. Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ise savcılık tarafından adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

