TOKİ tarafından başvurusu toplanan Kastamonu Merkez 400/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 87 adet ve 3+1 nitelikli 44 adet konut olmak üzere toplam 131 adet konut arasından konut belirleme kurası çekilecek. Kastamonu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ kura çekilişi bugün saat 11:30’da TOKİ tarafından yapılacak. İşte, TOKİ Kastamonu sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 23 Mart – 17 Nisan 2026 tarihleri arasında projenin Temerküz Şubesi olan Halk Bankası'nın Kastamonu Şubesinde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.