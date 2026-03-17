Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 17 Mart Salı UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

17 Mart Salı günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı karşılaşmaların yer aldığı dopdolu bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek. Avrupa sahnesinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ederken Manchester City ile Real Madrid kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Günün dikkat çeken bir diğer maçında Chelsea ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşacak. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Villarreal CF ile PSG genç takımları sahaya çıkacak. Futbolseverler için gün boyunca yüksek tempolu ve kritik mücadeleler ekranlara gelecek. İşte 17 Mart bugünkü maç programı.

Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Şampiyonlar Ligi'nde çekişmeli maçlar oynanacak. Arsenal ile Bayer Leverkusen, Sporting Lisbon ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında ise PSG, Villarreal'ya konuk olacak. İşte 17 Mart maç programı.

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? 16:00 Atletico Madrid - Club Brugge UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final UEFA.tv 18:00 Villarreal - PSG UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final UEFA.tv

20:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:45 Sporting Lisbon - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 23:00 Arsenal - Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

23:00 Chelsea - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi İçtimai TVtabii Spor 1