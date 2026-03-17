Çağatay Torun yaşamını yitirdi: Giresun'da son yolculuğuna uğurlanacak?

Sakarya’da yaşayan 32 yaşındaki Çağatay Torun, bir süredir tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Çağatay Torun'a üç ay önce mide kanseri teşhisi konulmuştu. Aslen Giresunlu olduğu öğrenilen Torun’un cenazesinin memleketine gönderildiği bildirildi.
Sakarya'da yaşayan 32 yaşındaki Çağatay Torun'dan gelen acı haber, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Torun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Aslen Giresunlu olduğu öğrenilen Torun’un cenazesinin memleketine gönderildiği bildirildi.
Çağatay Torun’un cenazesi, 17 Mart Salı günü Giresun’un Bulancak ilçesinde bulunan Sarayburnu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kuz Köyü aile mezarlığında defnedilecek. Torun’un yakınları ve sevenleri cenaze töreninde son görevlerini yerine getirecek.