BİM 17-18-20 Mart aktüel kataloğu yayınlandı: BİM marketlerde bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?

09:1917/03/2026, Salı
BİM yeni aktüel katalog ürünleri belli oldu. Bu hafta Cuma günü bayramın ilk günü olması sebebiyle Cuma satışa sunulması beklenen katalog Çarşamba günü BİM mağazalarında yerini alacak. 17, 18 ve 20 Mart günleri BİM marketlere temel gıda ürünlerinden teknolojik aletlere, piknik eşyalarından çocuk oyuncaklarına, hobi malzemelerinden temizlik ürünlerine, mutfak gereçlerinden ev mobilyalarına kadar birçok ürün satışta olacak. İşte BİM 17-18-20 (Salı- Çarşamba- Cuma) Mart aktüel broşürü...

17 MART SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Binvezir Taze Kaşar Peyniri 1000g 349 TL

Kestaneli Akdo 680 ml / 500 g 175 TL

Superfresh Mantı 1 kg 160 TL

Artisan Cake Factory Fıstık Pasta 145 g 175 TL

Az Yağlı Yoğurt 3000 g 119 TL

%3 Yağlı Yoğurt 3000 g 179 TL

Tam Yağlı Süt 1 L 45 TL

Labne 3x180 g 159 TL

Ayran 2 L 79,50 TL

Laktozsuz Kefir 1 L 79,50 TL

Krem Peynir 500 g 92 TL

Otat Tereyağı 1000 g 499 TL

Tahsildaroğlu Kazdağı Çiftliği Klasik Dilimli Beyaz Peynir 450 g 199 TL

Yöresel Peynir Çeşitleri 200 g 89 TL














17 MART SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Züber % 100 Yer Fıstığı Ezmesi 209 TL

Le'Monatta Karadutlu Limonata 1L 45 TL

Vanilyalı Gofret 1 kg 119 TL

Kakao Kaplamalı Marsmallowlu Bisküvi 90 g 27 TL

Çikolata Kaplı Hurma 200 g 139 TL

Sütlü ve Çilekli Kremalı Gofret 142 g 25 TL

Karışık Baharatlı Mısır Patlağı 110 g 53 TL

Kakaolu Fındık Kreması 650 g 219 TL

Zühre Ana Macun Çeşitleri 199 TL

Züber Meyve Bar 49,50TL

Fellas Kuruyemiş Bar 69,50 TL

Cevizli Muska 400 g 149 TL

Bademli Kömbe Kurabiye 150 g 60 TL

Ofçay Dökme Siyah Çay İlk Hasat 500 g 145 TL














17 MART SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

48'li Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 329 TL

16'lı Solo Bambu Kağıt Havlu 189 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı Sparx Diamond 650 ml 69 TL

Cif Ultra Sakura Ovma Kremi 750 ml +Kir ve Yağ Sökücü Sprey 1025 ml 145 TL

Çamaşır Suyu 4 L 66,50 TL

Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 750 g 69 TL

Soda Plus 500 g + Arap Sabunu 99 TL

Toz Deterjan Persil Sık Yıkananlar 299 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 145 TL

Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsül 80'li 315 TL

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 99 TL

Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 449 TL

Orkid 52'li Günlük Ped Uzun 89 TL

Orkid Özel Seri 20'li Hijyenik Ped Uzun Ekstra 85 TL

Caldion-Jagler Deodorant Seti 159 TL

Dermokil 3D Kapsül Yüz Nemlendiricisi 99 TL

Restorex Şampuan 129 TL

















18 MART ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.750 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.250 TL

Arnica Şarjlı Dikey Süpürge Solara ET 13452 5.900 TL

Onvo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.690 TL

Toz Torbasız Süpürge 4.750 TL

Mikrodalga Fırın 2.590 TL

Saç Kurutma Makinesi 950 TL

Banyo Baskül Dijital Cam 290 TL









18 MART ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

LG 65 İnç 4K Nanocell Smart TV 38.500 TL

Soundbar 5.250 TL

LG 65 İnç 4K Smart TV 36.500 TL

LG 55 İnç 4K Ultra HD Nanocell Smart TV 32.500 TL

LG 55 İnç 4K HDR10 Ultra HD Smart TV 32.500 TL

Kablosuz Speaker 399 TL

Nostaljik Retro Radyo 990 TL

Tapo C200C - 360° Hareketli Wi-Fi Güvenlik Kamerası 890 TL








18 MART ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Lav Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 79/85/109/119/139 TL

Lal Çay Bardağı 6'lı 129 TL

6'lı Reçellik/Kase 119 TL

Kapaklı Süzgeçli Renkli Cam Sürahi 319 TL

Renkli Cam Su Şişesi 149 TL

Desenli Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 249 TL

Desenli Meşrubat Bardağı 69 TL

Mottolu Cam Kupa 79 TL

Desenli Yuvarlak Kase 189 TL









18 MART ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1.9 L 2.790 TL

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 L 2.990 TL

Klasik Vakumlu Çelik Termos 0,75 L 1.990 TL

Kamp Sandalyesi 349 TL

Ahşap Öğrenme Kulesi 1.290 TL

Tek Kanat Sineklik 69 TL

Çift Kanat Sineklik 79 TL

Meyve Bıçağı 3'lü 109 TL

Renkli Çelik Süzgeç 239 TL

Kapaklı Kase Seti 3'lü 139 TL










18 MART ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Paisley'in Odası 899 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 1.690 TL

Tükenmez Resim Defteri 109 TL

Kuru Boyalı Boyama Kitapları 99 TL

Sürtmeli Büyük Teker Dinozor İş Araçları 179 TL

Piknik Kamp Partisi Oyun Setleri 99 TL

Dollyland Minkie Prensesin Rüya Evi 299 TL

Dollyland Minkie Moda Partisi 199 TL

Zıplayan Baykuşlar 79 TL

Uçak Seti 139 TL

Oyuncak Kamyon 249 TL

Toplu Dönen Bebek Oyuncağı 229 TL

Flexi Bambu Çubuklar 299 TL

Polis Arabası 450 TL

Kule Denge Oyunu 169 TL















18 MART ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Madam Petite Madam Coton Yumak Çeşitleri 149 TL

Angora Yumak Çeşitleri 149 TL

Pijama Takımı Erkek 369 TL

Pijama Takımı Kadın 389 TL

Sırt Çantası 529 TL

Katlanabilir Spor Çantası 299 TL

Kapı Önü Paspası 75 TL

Spor Ayakkabı Kadın 549 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 299 TL

Kadife Kırlent Kılıfı 159 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 509 TL

10’lu Dikiş İpi Seti 69 TL














