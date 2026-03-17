BİM yeni aktüel katalog ürünleri belli oldu. Bu hafta Cuma günü bayramın ilk günü olması sebebiyle Cuma satışa sunulması beklenen katalog Çarşamba günü BİM mağazalarında yerini alacak. 17, 18 ve 20 Mart günleri BİM marketlere temel gıda ürünlerinden teknolojik aletlere, piknik eşyalarından çocuk oyuncaklarına, hobi malzemelerinden temizlik ürünlerine, mutfak gereçlerinden ev mobilyalarına kadar birçok ürün satışta olacak. İşte BİM 17-18-20 (Salı- Çarşamba- Cuma) Mart aktüel broşürü...
17 MART SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Binvezir Taze Kaşar Peyniri 1000g 349 TL
Kestaneli Akdo 680 ml / 500 g 175 TL
Superfresh Mantı 1 kg 160 TL
Artisan Cake Factory Fıstık Pasta 145 g 175 TL
Az Yağlı Yoğurt 3000 g 119 TL
%3 Yağlı Yoğurt 3000 g 179 TL
Tam Yağlı Süt 1 L 45 TL
Labne 3x180 g 159 TL
Ayran 2 L 79,50 TL
Laktozsuz Kefir 1 L 79,50 TL
Krem Peynir 500 g 92 TL
Otat Tereyağı 1000 g 499 TL
Tahsildaroğlu Kazdağı Çiftliği Klasik Dilimli Beyaz Peynir 450 g 199 TL
Yöresel Peynir Çeşitleri 200 g 89 TL
Züber % 100 Yer Fıstığı Ezmesi 209 TL
Le'Monatta Karadutlu Limonata 1L 45 TL
Vanilyalı Gofret 1 kg 119 TL
Kakao Kaplamalı Marsmallowlu Bisküvi 90 g 27 TL
Çikolata Kaplı Hurma 200 g 139 TL
Sütlü ve Çilekli Kremalı Gofret 142 g 25 TL
Karışık Baharatlı Mısır Patlağı 110 g 53 TL
Kakaolu Fındık Kreması 650 g 219 TL
Zühre Ana Macun Çeşitleri 199 TL
Züber Meyve Bar 49,50TL
Fellas Kuruyemiş Bar 69,50 TL
Cevizli Muska 400 g 149 TL
Bademli Kömbe Kurabiye 150 g 60 TL
Ofçay Dökme Siyah Çay İlk Hasat 500 g 145 TL
48'li Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 329 TL
16'lı Solo Bambu Kağıt Havlu 189 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı Sparx Diamond 650 ml 69 TL
Cif Ultra Sakura Ovma Kremi 750 ml +Kir ve Yağ Sökücü Sprey 1025 ml 145 TL
Çamaşır Suyu 4 L 66,50 TL
Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 750 g 69 TL
Soda Plus 500 g + Arap Sabunu 99 TL
Toz Deterjan Persil Sık Yıkananlar 299 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 145 TL
Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsül 80'li 315 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 99 TL
Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 449 TL
Orkid 52'li Günlük Ped Uzun 89 TL
Orkid Özel Seri 20'li Hijyenik Ped Uzun Ekstra 85 TL
Caldion-Jagler Deodorant Seti 159 TL
Dermokil 3D Kapsül Yüz Nemlendiricisi 99 TL
Restorex Şampuan 129 TL
18 MART ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 29.900 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.750 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.250 TL
Arnica Şarjlı Dikey Süpürge Solara ET 13452 5.900 TL
Onvo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.690 TL
Toz Torbasız Süpürge 4.750 TL
Mikrodalga Fırın 2.590 TL
Saç Kurutma Makinesi 950 TL
Banyo Baskül Dijital Cam 290 TL
LG 65 İnç 4K Nanocell Smart TV 38.500 TL
Soundbar 5.250 TL
LG 65 İnç 4K Smart TV 36.500 TL
LG 55 İnç 4K Ultra HD Nanocell Smart TV 32.500 TL
LG 55 İnç 4K HDR10 Ultra HD Smart TV 32.500 TL
Kablosuz Speaker 399 TL
Nostaljik Retro Radyo 990 TL
Tapo C200C - 360° Hareketli Wi-Fi Güvenlik Kamerası 890 TL
Lav Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 79/85/109/119/139 TL
Lal Çay Bardağı 6'lı 129 TL
6'lı Reçellik/Kase 119 TL
Kapaklı Süzgeçli Renkli Cam Sürahi 319 TL
Renkli Cam Su Şişesi 149 TL
Desenli Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 249 TL
Desenli Meşrubat Bardağı 69 TL
Mottolu Cam Kupa 79 TL
Desenli Yuvarlak Kase 189 TL
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1.9 L 2.790 TL
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 L 2.990 TL
Klasik Vakumlu Çelik Termos 0,75 L 1.990 TL
Kamp Sandalyesi 349 TL
Ahşap Öğrenme Kulesi 1.290 TL
Tek Kanat Sineklik 69 TL
Çift Kanat Sineklik 79 TL
Meyve Bıçağı 3'lü 109 TL
Renkli Çelik Süzgeç 239 TL
Kapaklı Kase Seti 3'lü 139 TL
Paisley'in Odası 899 TL
Uzaktan Kumandalı Araba 1.690 TL
Tükenmez Resim Defteri 109 TL
Kuru Boyalı Boyama Kitapları 99 TL
Sürtmeli Büyük Teker Dinozor İş Araçları 179 TL
Piknik Kamp Partisi Oyun Setleri 99 TL
Dollyland Minkie Prensesin Rüya Evi 299 TL
Dollyland Minkie Moda Partisi 199 TL
Zıplayan Baykuşlar 79 TL
Uçak Seti 139 TL
Oyuncak Kamyon 249 TL
Toplu Dönen Bebek Oyuncağı 229 TL
Flexi Bambu Çubuklar 299 TL
Polis Arabası 450 TL
Kule Denge Oyunu 169 TL
Madam Petite Madam Coton Yumak Çeşitleri 149 TL
Angora Yumak Çeşitleri 149 TL
Pijama Takımı Erkek 369 TL
Pijama Takımı Kadın 389 TL
Sırt Çantası 529 TL
Katlanabilir Spor Çantası 299 TL
Kapı Önü Paspası 75 TL
Spor Ayakkabı Kadın 549 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 299 TL
Kadife Kırlent Kılıfı 159 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 509 TL
10’lu Dikiş İpi Seti 69 TL