Benzine indirim mi, zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları, yılın ilk günlerinde küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki 17 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...
Yılın üçüncü ayında brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 17 Mart 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI
17 Mart Salı günü bugün güncel fiyatlar şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 61.41 TL
Motorin: 65.91 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 61.26 TL
Motorin: 65.76 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 62.38 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 62.65 TL
Motorin: 67.31 TL
LPG: 30.29 TL