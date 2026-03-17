Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) başvuru ekranı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınıyor. 9 Mart’ta başlayan sınav başvurusu 17 Mart’ta sona erecek. Peki 2026 HMGS/1 ne zaman yapılacak?
Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık, noterlik, hâkimlik ve savcılık mesleklerine başlamadan önce geçmek zorunda oldukları zorunlu bir yeterlilik sınavı olan HMGS'ye katılım sağlayacak olan adaylar için başvurularda sona gelindi.
2026 HMGS/1 başvurusu son gün ne zaman?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) için başvurular bugün yani 17 Mart Salı günü sona eriyor.
HMGS/1 başvurusu nasıl yapılacak?
Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapabilecek.
HMGS/1 ne zaman yapılacak?
2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1), 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.