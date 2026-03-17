Bankaların 19-20-21-22 Mart çalışma saatleri: Bankalar Arefe günü açık mı, kapalı mı? Bankalar hangi gün açık olacak?

Ramazan Bayramı öncesinde bankada işi olan vatandaşlar arefe günü çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 19 Mart arefe gününün yaklaşmasıyla birlikte “Bankalar açık mı, kaça kadar hizmet verecek?” soruları gündeme gelirken, yarım gün mesai uygulaması merak konusu oldu.
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?
Arefe günü yarım gün resmi tatil olmasından dolayı saat 13:00'ten sonra bankalar kapanacak. Arefe gününde bankalar yarım gün çalışacak. Resmi tatil takvimine göre, arefe günleri Türkiye'de okullar, özel sektör ve kamu çalışanlarına yarım gün tatil olarak kabul ediliyor.
AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇTA KAPANIYOR?
19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra (13:00 itibarıyla) resmi tatil olacak ve kamu kurumları, bankalar ile birçok özel sektör işletmesi yarım gün çalışacak. Özel sektör çalışanları öğleden sonra mesai ücreti alacaklar.